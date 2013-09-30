Loading...

RABODIRECT PRO12, PALISESTO ITALIA 2 - V GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

30/09/2013

VENERDI’ SERA DIRETTA ITALIA2 PER BENETTON v CONNACHT
Roma – Terza avversaria irlandese in tre settimane per la Benetton Treviso che, venerdì 4 ottobre, riceve sul campo di casa di Monigo il Connacht
Rugby nella quinta giornata del RaboDirect PRO12: la sfida tra gli uomini di Franco Smith ed il XV di Galway sarà trasmesso in diretta dalle 20.20 su
Italia 2, con telecronaca di Daniele Piervincenzi e commento tecnico di Tommaso Visentin.
Lunedì 7, alle 13.40, il canale digitale terrestre di Mediaset manderà invece in onda la differita del derby irlandese tra il Munster ed i campioni
in carica del Leinster.
RaboDirect PRO12 – V giornata – 04.10.13 – ore 20.30 – diretta Italia 2
Benetton Treviso v Connacht
RaboDirect PRO12 – V giornata – 07.10.13 – ore 13.40 – differita Italia 2
Munster v Leinster


