[RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT PRO12, PERMIT PLAYERS XIV GIORNATA
di Redazione
30/01/2013
La Federazione Italiana Rugby informa che i giocatori Filippo Giusti (Petrarca Padova), Michele Sutto (Fiamme Oro Roma) ed Andy Vilk (Cammi Calvisano)
sono stati messi a disposizione della Benetton Treviso dai rispettivi Club di appartenenza, in qualità di permit-player, per il quattordicesimo turno
del RaboDirect PRO12 Dragons v Treviso di venerdì 8 febbraio.
I giocatori Alessandro Castagnoli (Rugby Reggio), Andrea Bacchetti (Vea-FemiCZ Rovigo) e Simone Ragusi (Estra I Cavalieri Prato) sono stati messi a
disposizione di Zebre Rugby, in qualità di permit players, per l’incontro Zebre v Glasgow Warriors di domenica 10 febbraio.
La Federazione Italiana Rugby desidera esprimere i più sentiti ringraziamenti alle Società del Campionato Italiano d'Eccellenza per la
disponibilità e la sensibilità dimostrate.
Redazione