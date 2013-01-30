Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT PRO12, PERMIT PLAYERS XIV GIORNATA

di Redazione 30/01/2013

La Federazione Italiana Rugby informa che i giocatori Filippo Giusti (Petrarca Padova), Michele Sutto (Fiamme Oro Roma) ed Andy Vilk (Cammi Calvisano)

sono stati messi a disposizione della Benetton Treviso dai rispettivi Club di appartenenza, in qualità di permit-player, per il quattordicesimo turno

del RaboDirect PRO12 Dragons v Treviso di venerdì 8 febbraio.

I giocatori Alessandro Castagnoli (Rugby Reggio), Andrea Bacchetti (Vea-FemiCZ Rovigo) e Simone Ragusi (Estra I Cavalieri Prato) sono stati messi a

disposizione di Zebre Rugby, in qualità di permit players, per l’incontro Zebre v Glasgow Warriors di domenica 10 febbraio.

La Federazione Italiana Rugby desidera esprimere i più sentiti ringraziamenti alle Società del Campionato Italiano d'Eccellenza per la

disponibilità e la sensibilità dimostrate.





