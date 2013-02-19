Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT PRO12, PERMIT PLAYERS XVI TURNO

Redazione Avatar

di Redazione

19/02/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
RABODIRECT PRO12, PERMIT PLAYERS XVI TURNO
Roma - La Federazione Italiana Rugby informa che i giocatori Filippo Giusti e Mantvydas Tveraga (Petrarca Padova) sono stati messi a disposizione
della Benetton Treviso dal proprio Club di appartenenza, in qualità di permit-player, per il sedicesimo turno del RaboDirect PRO12 Treviso v Munster
di domenica 24 febbraio (ore 15).
I giocatori Andrea Bacchetti (Vea-FemiCZ Rovigo) e Simone Ragusi (Estra I Cavalieri Prato) sono stati messi a disposizione di Zebre Rugby dai propri
Club di appartenenza, in qualità di permit-player, per il sedicesimo turno del RaboDirect PRO12 Zebre v Dragons di domenica 24 febbraio (ore 15.05).
La Federazione Italiana Rugby desidera esprimere i più sentiti ringraziamenti alle Società del Campionato Italiano d'Eccellenza per la
disponibilità e la sensibilità dimostrate.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA XVI TURNO

Articolo Successivo

MODALITA' RICHIESTA ACCREDITO STAMPA 6 NAZIONI U20 E FEMMINILE

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019