[RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT PRO12, PERMIT PLAYERS XVI TURNO
di Redazione
19/02/2013
Roma - La Federazione Italiana Rugby informa che i giocatori Filippo Giusti e Mantvydas Tveraga (Petrarca Padova) sono stati messi a disposizione
della Benetton Treviso dal proprio Club di appartenenza, in qualità di permit-player, per il sedicesimo turno del RaboDirect PRO12 Treviso v Munster
di domenica 24 febbraio (ore 15).
I giocatori Andrea Bacchetti (Vea-FemiCZ Rovigo) e Simone Ragusi (Estra I Cavalieri Prato) sono stati messi a disposizione di Zebre Rugby dai propri
Club di appartenenza, in qualità di permit-player, per il sedicesimo turno del RaboDirect PRO12 Zebre v Dragons di domenica 24 febbraio (ore 15.05).
La Federazione Italiana Rugby desidera esprimere i più sentiti ringraziamenti alle Società del Campionato Italiano d'Eccellenza per la
disponibilità e la sensibilità dimostrate.
