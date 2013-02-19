Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT PRO12, PERMIT PLAYERS XVI TURNO

di Redazione 19/02/2013

RABODIRECT PRO12, PERMIT PLAYERS XVI TURNO

Roma - La Federazione Italiana Rugby informa che i giocatori Filippo Giusti e Mantvydas Tveraga (Petrarca Padova) sono stati messi a disposizione

della Benetton Treviso dal proprio Club di appartenenza, in qualità di permit-player, per il sedicesimo turno del RaboDirect PRO12 Treviso v Munster

di domenica 24 febbraio (ore 15).

I giocatori Andrea Bacchetti (Vea-FemiCZ Rovigo) e Simone Ragusi (Estra I Cavalieri Prato) sono stati messi a disposizione di Zebre Rugby dai propri

Club di appartenenza, in qualità di permit-player, per il sedicesimo turno del RaboDirect PRO12 Zebre v Dragons di domenica 24 febbraio (ore 15.05).

La Federazione Italiana Rugby desidera esprimere i più sentiti ringraziamenti alle Società del Campionato Italiano d'Eccellenza per la

disponibilità e la sensibilità dimostrate.





