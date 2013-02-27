Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT PRO12 - PERMIT PLAYERS XVII GIORNATA

di Redazione 27/02/2013

RABODIRECT PRO12 - PERMIT PLAYERS XVII GIORNATA

Roma - La Federazione Italiana Rugby informa che il giocatore Filippo Giusti (Petrarca Padova) è stato messo a disposizione di Benetton Treviso per

l’incontro di RaboDirect PRO12 Ulster v Treviso in programma a Belfast venerdì 1 marzo alle 19.05 locali.

FIR informa inoltre che il giocatore Guglielmo Palazzani (Cammi Calvisano) è stato messo a disposizione di Zebre Rugby per la diciassettesima

giornata di RaboDirect PRO12 Connacht v Zebre in programma a Galway venerdì 1 marzo alle 19.45 locali.

La Federazione Italiana Rugby desidera esprimere i più sentiti ringraziamenti alle Società del Campionato Italiano d'Eccellenza per la

disponibilità e la sensibilità dimostrate.





