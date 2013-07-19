RABODIRECT PRO12, PUBBLICATO IL CALENDARIO 2013/2014
di Redazione
19/07/2013
calendariorabodirectpro1220132014.pdf
RABODIRECT PRO12, IL CALENDARIO 2013/2014
BENETTON PARTE IN CASA CON OSPREYS, ZEBRE IN TRASFERTA CON CONNACHT
Dublino (Irlanda) – La Benetton Treviso esordirà in casa nel RaboDirect PRO12 2013/2014, nel fine settimana del 6-8 settembre ospitando al
“Monigo” gli Ospreys gallesi, mentre le Zebre faranno visita agli irlandesi del Connacht nel match d’esordio della loro seconda stagione: subito
due big-match nel calendario della competizione celtica ufficializzato questa mattina dal comitato organizzatore del torneo.
La settimana successiva, nel week-end del 13-15 settembre, le Zebre faranno il proprio debutto davanti al pubblico di casa, nel rinnovato Stadio
“XXV Aprile” di Parma, ospitando la red army irlandese del Munster mentre la Benetton Treviso voletà in Galles per sfidare gli Scarlets a
Llanelli.
I due derby italiani chiuderanno l’anno solare 2013 ed inaugureranno il 2014: Benetton ospiterà i bianconeri al Monigo nell’undicesima giornata
(27-29 dicembre), per restituire la visita la settimana seguente (3-5 gennaio) a Parma.
La stagione regolare si concluderà il 9-11 maggio, con la disputa della ventiduesima giornata che vedrà entrambe le italiane impegnate davanti ai
propri sostenitori: le Zebre contro Glasgow Warriors, Benetton Treviso contro i Newport-Gwent Dragons.
Invariata la formula a dodici squadre con partite di andata e ritorno e, a conclusione della regular season, semifinali in gara unica in casa della
meglio classificata in stagione regolare secondo lo schema
1° classificata v 4° classificata
2° classificata v 3° classificata
La Finale, in sede da definire, è in calendario sabato 31 maggio 2014.
In allegato il calendario completo del RaboDirect PRO12 2013/2014.
