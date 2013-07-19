RABODIRECT PRO12, PUBBLICATO IL CALENDARIO 2013/2014

RABODIRECT PRO12, IL CALENDARIO 2013/2014BENETTON PARTE IN CASA CON OSPREYS, ZEBRE IN TRASFERTA CON CONNACHTDublino (Irlanda) – La Benetton Treviso esordirà in casa nel RaboDirect PRO12 2013/2014, nel fine settimana del 6-8 settembre ospitando al“Monigo” gli Ospreys gallesi, mentre le Zebre faranno visita agli irlandesi del Connacht nel match d’esordio della loro seconda stagione: subitodue big-match nel calendario della competizione celtica ufficializzato questa mattina dal comitato organizzatore del torneo.La settimana successiva, nel week-end del 13-15 settembre, le Zebre faranno il proprio debutto davanti al pubblico di casa, nel rinnovato Stadio“XXV Aprile” di Parma, ospitando la red army irlandese del Munster mentre la Benetton Treviso voletà in Galles per sfidare gli Scarlets aLlanelli.I due derby italiani chiuderanno l’anno solare 2013 ed inaugureranno il 2014: Benetton ospiterà i bianconeri al Monigo nell’undicesima giornata(27-29 dicembre), per restituire la visita la settimana seguente (3-5 gennaio) a Parma.La stagione regolare si concluderà il 9-11 maggio, con la disputa della ventiduesima giornata che vedrà entrambe le italiane impegnate davanti aipropri sostenitori: le Zebre contro Glasgow Warriors, Benetton Treviso contro i Newport-Gwent Dragons.Invariata la formula a dodici squadre con partite di andata e ritorno e, a conclusione della regular season, semifinali in gara unica in casa dellameglio classificata in stagione regolare secondo lo schema1° classificata v 4° classificata2° classificata v 3° classificataLa Finale, in sede da definire, è in calendario sabato 31 maggio 2014.In allegato il calendario completo del RaboDirect PRO12 2013/2014.