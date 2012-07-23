RADUNO UNDER 18 AL NEVEGAL (BL) DAL 29 LUGLIO AL 3 AGOSTO
RADUNO UNDER 18 AL NEVEGAL (BL) DAL 29 LUGLIO AL 3 AGOSTO Roma - Fabio Roselli, tecnico della Nazionale Under 18, ha reso nota la lista degli atleti convocati per prendere parte al raduno in preparazione dell'attività internazionale Under 18, primo appuntamento della stagione 2012-2013. I trenta giocatori selezionati si ritroveranno al Nevegal (BL) dal 29 luglio al 3 agosto. I CONVOCATI Yannick Alberic Folly AGBASSE (ASOLO RUGBY CLUB)* Matteo ARCHETTI (RUGBY CALVISANO)** Ayala John Fritz ARDILA (AMATORI RUGBY SAN DONA) Maicol AZZOLINI (PESARO RUGBY)*** Matteo BARUFFATO (RUGBY PETRARCA)* Paolo BUONFIGLIO (UNIONE RUGBY PRATO SESTO)*** Matteo CALDIROLI (RUGBY MILANO)** Alebrto CAMURRI (MODENA JUNIOR RUGBY CLUB)** Filippo CANTONI (RUGBY COLORNO)** Lorenzo CASALINI (RUGBY PETRARCA)* Alessandro CASINI (U.S.FIRENZE RUGBY 1931)*** Massimo CHIAPPINI (AMATORI PARMA RUGBY)** Matteo CORNELLI (RUGBY LYONS)** Giacomo DE SANTIS (UNIONE RUGBY CAPITOLINA)*** Ugo D'ONOFRIO (POL.L'AQUILA RUGBY)*** Marco FERRO (RUGBY ROVIGO JUNIOR)* Emanuele FUSI (ASD RUGBY MILANO)** Gianni GALARDI (AMATORI RUGBY SAN DONA)* Luca GORIETTI (RUGBY MILANO)** Yevhen HALUSHKA (RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA)*** Marco LAZZARONI (BENETTON RUGBY TREVISO)* Enrico LUCCHIN (RUGBY ROVIGO JUNIOR ASD)* Fabio MENEGHIN (RUGBY MIRANO 1957)* Vittorio MUSSO (RUGBY CLUB VALPOLICELLA)* Samuele ORTIS (JUNIOR RUGBY VENEZIA)* Richard PALETTA (PESARO RUGBY)*** Renzo RENZETTI (AMATORI PARMA RUGBY)** Jody ROSSETTO (RUGBY PIAVE) * Stefano SIRONI (LEONORSO RUGBY UDINE)* Davide ZANETTI (RUGBY CALVISANO)** *Membro Accademia Zonale di Mogliano **Membro Accademia Zonale di Parma ***Membro Accademia Zonale di Roma, Lorenzo Sebastiani Nota per le redazioni: Le società di appartenenza indicate si riferiscono alla stagione 2011-2012 Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
