[RUGBY NOTIZIE] RAI SPORT 2, MODIFICA PALINSESTO ESTRA I CAVALIERI PRATO v CAMMI CALVISANO
di Redazione
08/05/2013
Roma – Si informa che l'incontro Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano di domenica 12 maggio alle ore 17, turno d’andata della semifinale del
Campionato Italiano d’Eccellenza, verrà trasmesso in differita su Rai Sport 2 alle ore 20.00.
La diretta dell’incontro sarà disponibile esclusivamente in streaming sul portale raisport.rai.it
Redazione