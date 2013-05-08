Loading...

[RUGBY NOTIZIE] RAI SPORT 2, MODIFICA PALINSESTO ESTRA I CAVALIERI PRATO v CAMMI CALVISANO

di Redazione

08/05/2013

RAI SPORT 2, MODIFICA PALINSESTO ESTRA I CAVALIERI PRATO v CAMMI CALVISANO
Roma – Si informa che l'incontro Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano di domenica 12 maggio alle ore 17, turno d’andata della semifinale del
Campionato Italiano d’Eccellenza, verrà trasmesso in differita su Rai Sport 2 alle ore 20.00.
La diretta dell’incontro sarà disponibile esclusivamente in streaming sul portale raisport.rai.it


