[RUGBY NOTIZIE] RAI SPORT, IL PALINSESTO DELLE SEMIFINALI DI RITORNO

di Redazione 14/05/2013

Roma – Rai Sport ha ufficializzato oggi il palinsesto per le gare di ritorno delle semifinali del Campionato Italiano d’Eccellenza, in calendario

sabato 18 e domenica 19 maggio.

Sabato alle 16.30 diretta Rai Sport 2 e sul portale raisport.rai.it per Rugby Viadana v Marchiol Mogliano, con i mantovani capolisti della regular

season chiamati a ribaltare, davanti al pubblico amico dello “Zaffanella”, la sconfitta per 18-8 di sabato scorso.

Obiettivo rimonta, alle 17 di domenica sempre in diretta Rai Sport 2 ed in streaming sul portale sportivo dell’emittente di stato, anche per i

campioni in carica del Cammi Calvisano che ospitano al “Peroni Stadium” San Michele gli Estra I Cavalieri Prato, vittoriosi per 24-6 nella gara

d’andata giocata domenica pomeriggio.

Questo il riepilogo del palinsesto:

Eccellenza – semifinale ritorno – 18.05.13 – ore 16.30 – diretta Rai Sport 2

Rugby Viadana v Marchiol Mogliano

and. 18-8 (4-0)



Eccellenza – semifinale ritorno – 19.05.13 – ore 17.00 – diretta Rai Sport 2

Cammi Calvisano v Estra I Cavalieri Prato

and. 24-6 (4-0)

Nota: gli incontri sono entrambi disponibili in diretta web sul portale raisport.rai.it







