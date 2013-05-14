[RUGBY NOTIZIE] RAI SPORT, IL PALINSESTO DELLE SEMIFINALI DI RITORNO
di Redazione
14/05/2013
RAI SPORT, IL PALINSESTO DELLE SEMIFINALI DI RITORNO
Roma – Rai Sport ha ufficializzato oggi il palinsesto per le gare di ritorno delle semifinali del Campionato Italiano d’Eccellenza, in calendario
sabato 18 e domenica 19 maggio.
Sabato alle 16.30 diretta Rai Sport 2 e sul portale raisport.rai.it per Rugby Viadana v Marchiol Mogliano, con i mantovani capolisti della regular
season chiamati a ribaltare, davanti al pubblico amico dello “Zaffanella”, la sconfitta per 18-8 di sabato scorso.
Obiettivo rimonta, alle 17 di domenica sempre in diretta Rai Sport 2 ed in streaming sul portale sportivo dell’emittente di stato, anche per i
campioni in carica del Cammi Calvisano che ospitano al “Peroni Stadium” San Michele gli Estra I Cavalieri Prato, vittoriosi per 24-6 nella gara
d’andata giocata domenica pomeriggio.
Questo il riepilogo del palinsesto:
Eccellenza – semifinale ritorno – 18.05.13 – ore 16.30 – diretta Rai Sport 2
Rugby Viadana v Marchiol Mogliano
and. 18-8 (4-0)
Eccellenza – semifinale ritorno – 19.05.13 – ore 17.00 – diretta Rai Sport 2
Cammi Calvisano v Estra I Cavalieri Prato
and. 24-6 (4-0)
Nota: gli incontri sono entrambi disponibili in diretta web sul portale raisport.rai.it
