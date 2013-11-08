RAMESSE II, CESARE AUGUSTO E L'ALFIERE DELL'ESERCITO: ITALIA v AUSTRALIA E' NEL CENTRO DI TORINO
di Redazione
08/11/2013
RAMESSE II, CESARE AUGUSTO E L'ALFIERE DELL'ESERCITO: ITALIA v AUSTRALIA E' NEL CENTRO DI TORINO
Torino - L’entusiasmo di Torino per la Nazionale è stato palpabile per tutta la settimana di avvicinamento al Cariparma Test Match che domani alle
15 vede gli Azzurri allo Stadio Olimpico contro l’Australia.
Un entusiasmo che, nelle prossime ore, continuerà a coinvolgere non solo le persone, ma anche i monumenti storici del capoluogo sabaudo pronto a
vivere sin dal primo mattino il secondo test match della propria storia: grazie all’attivazione sviluppata dallo sponsor federale Glen Grant con la
creatività dell'agenzia A World of Events (AWE), una serie di spiritosi maxi fumetti che tra oggi e domani faranno la propria comparsa al fianco dei
principali punti di ritrovo e monumenti storici torinese ricordando la partita.
Le “nuvole” che appariranno al fianco di Cesare Augusto alle Porte Palatine, coinvolgeranno Ramesse II, simbolo del Museo Egizio di Torino e
vedranno l’Alfiere dell’Esercito di Piazza Castello indicare al pubblico la strada verso la partita hanno fatto la loro prima uscita in Via
Lagrange mercoledì sera, in occasione della visita di Sergio Parisse e compagni allo store di Italia Independent, e gli Azzurri non hanno perso
occasione per improvvisarsi statue naturali e provare di persona l’effetto dell’attivazione (vedi, in foto, il veterano Marco Bortolami, 97 caps).
Adesso la palla passa alla città di Torino, già vibrante di attesa per la partita di domani e pronta ad accogliere il rugby non solo sul prato dello
Stadio Olimpico ma anche negli angoli più suggestivi della città.
Torino - L’entusiasmo di Torino per la Nazionale è stato palpabile per tutta la settimana di avvicinamento al Cariparma Test Match che domani alle
15 vede gli Azzurri allo Stadio Olimpico contro l’Australia.
Un entusiasmo che, nelle prossime ore, continuerà a coinvolgere non solo le persone, ma anche i monumenti storici del capoluogo sabaudo pronto a
vivere sin dal primo mattino il secondo test match della propria storia: grazie all’attivazione sviluppata dallo sponsor federale Glen Grant con la
creatività dell'agenzia A World of Events (AWE), una serie di spiritosi maxi fumetti che tra oggi e domani faranno la propria comparsa al fianco dei
principali punti di ritrovo e monumenti storici torinese ricordando la partita.
Le “nuvole” che appariranno al fianco di Cesare Augusto alle Porte Palatine, coinvolgeranno Ramesse II, simbolo del Museo Egizio di Torino e
vedranno l’Alfiere dell’Esercito di Piazza Castello indicare al pubblico la strada verso la partita hanno fatto la loro prima uscita in Via
Lagrange mercoledì sera, in occasione della visita di Sergio Parisse e compagni allo store di Italia Independent, e gli Azzurri non hanno perso
occasione per improvvisarsi statue naturali e provare di persona l’effetto dell’attivazione (vedi, in foto, il veterano Marco Bortolami, 97 caps).
Adesso la palla passa alla città di Torino, già vibrante di attesa per la partita di domani e pronta ad accogliere il rugby non solo sul prato dello
Stadio Olimpico ma anche negli angoli più suggestivi della città.
Articolo Precedente
[FIAMME ORO] ALLA CASERMA GELSOMINI ARRIVA IL PETRARCA CAPOLISTA
Redazione