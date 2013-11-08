Home Senza categoria RAMESSE II, CESARE AUGUSTO E L'ALFIERE DELL'ESERCITO: ITALIA v AUSTRALIA E' NEL CENTRO DI TORINO

RAMESSE II, CESARE AUGUSTO E L'ALFIERE DELL'ESERCITO: ITALIA v AUSTRALIA E' NEL CENTRO DI TORINO

di Redazione 08/11/2013

Torino - L’entusiasmo di Torino per la Nazionale è stato palpabile per tutta la settimana di avvicinamento al Cariparma Test Match che domani alle

15 vede gli Azzurri allo Stadio Olimpico contro l’Australia.



Un entusiasmo che, nelle prossime ore, continuerà a coinvolgere non solo le persone, ma anche i monumenti storici del capoluogo sabaudo pronto a

vivere sin dal primo mattino il secondo test match della propria storia: grazie all’attivazione sviluppata dallo sponsor federale Glen Grant con la

creatività dell'agenzia A World of Events (AWE), una serie di spiritosi maxi fumetti che tra oggi e domani faranno la propria comparsa al fianco dei

principali punti di ritrovo e monumenti storici torinese ricordando la partita.



Le “nuvole” che appariranno al fianco di Cesare Augusto alle Porte Palatine, coinvolgeranno Ramesse II, simbolo del Museo Egizio di Torino e

vedranno l’Alfiere dell’Esercito di Piazza Castello indicare al pubblico la strada verso la partita hanno fatto la loro prima uscita in Via

Lagrange mercoledì sera, in occasione della visita di Sergio Parisse e compagni allo store di Italia Independent, e gli Azzurri non hanno perso

occasione per improvvisarsi statue naturali e provare di persona l’effetto dell’attivazione (vedi, in foto, il veterano Marco Bortolami, 97 caps).



Adesso la palla passa alla città di Torino, già vibrante di attesa per la partita di domani e pronta ad accogliere il rugby non solo sul prato dello

Stadio Olimpico ma anche negli angoli più suggestivi della città.







