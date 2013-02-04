Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] RANKING IRB, L'ITALIA SALE AL NONO POSTO SUPERANDO IL GALLES

[RUGBY NOTIZIE] RANKING IRB, L'ITALIA SALE AL NONO POSTO SUPERANDO IL GALLES

di Redazione 04/02/2013

Roma – Due punti nella classifica dell’RBS 6 Nazioni ed un passo avanti nel ranking dell’International Rugby Board: la vittoria di ieri

pomeriggio all’Olimpico contro la Francia vice-campione del mondo porta l’Italia di Jacques Brunel al nono posto del ranking internazionale. Gli

Azzurri hanno scavalcato il Galles, battuto in casa dall’Irlanda, e sono a quota 77.82, meno di un punto dalla coppia formata da Samoa ed Argentina

con 78.71. La Scozia, prossimo avversario di Parisse e compagni sabato 9 febbraio ad Edinburgo nella seconda giornata dell’RBS 6 Nazioni 2013, è

attualmente dodicesima.





