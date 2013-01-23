RBS 6 NAZIONI 2013, ARRIVA LA NUOVA APP UFFICIALE DEL TORNEO
di Redazione
In qualità di partner tecnologico ufficiale dell’RBS 6 Nations Championship, Accenture offre ancora una volta la propria esperienza nel settore mobile, con una versione migliorata della app gratuita dedicata a RBS 6 Nations, lanciata nel 2012, e oggi anche in italiano. La app di quest’anno è stata migliorata secondo le esigenze dei fan: gli aggiornamenti infatti permettono una maggiore partecipazione del pubblico, e una maggiore interazione con il Campionato. L'applicazione permette di seguire l’evento sia dentro che fuori il campo: dal pre-partita, ricostruito attraverso le notizie più aggiornate, con le formazioni delle squadre e le anteprime, fino alla partita in diretta con i commenti live, azione per azione. L'applicazione fornisce anche l’analisi post-partita con i passaggi video più importanti, i report e le statistiche aggiornate. La app inoltre è collegata ai principali social media, permettendo ai fan di interagire in tempo reale e conoscere tutti i gossip. Con oltre 300.000 download ottenuti tra gennaio e marzo 2012, dopo il primo lancio, l'applicazione ha riscontrato notevole successo, diventando il numero uno tra le app sportive in Europa in quell’arco di tempo. Quest’anno è disponibile anche su Android e in diverse lingue: inglese, francese e anche italiano, così da essere fruibile in tutti i paesi coinvolti nel match, incrementando ulteriormente la popolarità della app e il numero di download. Di seguito i link per scaricare la app su iPhone ( https://itunes.apple.com/us/app/official-rbs-6-nations-championship/id489164343?ls=1&mt=8 ) o Android ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.accenture.android.rbs6nations&feature=nav_result ). La app in breve: · Disponibile dal 2013 sia per Apple, che per Android · 312.448 download tra gennaio e marzo 2012 solo su iPhone · Prima app di sport nel Regno Unito nel corso dell’RBS 6 Nazioni 2012 e seconda in Italia · Integrazione con i principali social media che consente l'interazione in tempo reale · Team di Analytics dedicato per sviluppare innovative ed esclusive analisi delle statistiche delle partite · Lavoro a stretto contatto con RBS per determinare il giocatore del campionato attraverso gli analytics · Formazione delle squadre · Anteprime · Ricostruzione della fasi pre-partita · Commento in diretta per ogni singola azione · Analisi dei post-partita con passaggi video più importanti, risultati e statistiche · Ultime notizie Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )
