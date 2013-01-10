[RUGBY NOTIZIE] RBS 6 NAZIONI 2013, BRUNEL ANNUNCIA I 30 CONVOCATI PER FRANCIA E SCOZIA

RBS 6 NAZIONI 2013, BRUNEL ANNUNCIA I 30 CONVOCATI PER FRANCIA E SCOZIA

Roma – Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato oggi una lista di trenta atleti convocati, a partire da

domenica 20 gennaio presso il CPO “Giulio Onesti” di Roma, per preparare le prime due giornate dell’RBS 6 Nazioni 2013.

Gli Azzurri affronteranno nella prima giornata del Torneo, il 3 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma in posticipo domenicale, i vice-campioni del

mondo della Francia ed il sabato successivo saranno al Murrayfield Stadium di Edinburgo per la sfida contro la Scozia.

Il CT francese, al suo secondo Torneo sulla panchina dell’Italia, conferma ventisette dei trentuno giocatori convocati per i Cariparma Test Match di

novembre: tutti confermati i piloni, con il veterano Andrea Lo Cicero che ha la possibilità di tagliare ad Edinburgo il traguardo delle cento

presenze. Insieme a lui, convocati i due piloni destri Castrogiovanni e Cittadini ed i sinistri Alberto De Marchi e Rizzo.

Nessuna novità tra i tallonatori in rappresentanza delle due formazioni italiani di RaboDirect PRO12: il vice-capitano Leonardo Ghiraldini, punto

fermo della mischia azzurra e della Benetton Treviso, ha l’occasione per raggiungere i cinquanta caps contro la Scozia, mentre la Zebra Davide

Giazzon è pronto a contendergli la maglia da titolare.

Confermato il blocco delle quattro seconde linee usate da Brunel a novembre: Furno, Geldenhuys, Minto ed Antonio Pavanello trovano tutti spazio nella

lista dei trenta convocati mentre il capitano delle Zebre Marco Bortolami resta ancora convalescente dopo l’infortunio di giugno a San Juan contro

l’Argentina.

In terza linea, con capitan Parisse, Brunel conferma Barbieri, Favaro, Vosawai e Zanni e richiama il flanker della Benetton Treviso Paul Derbyshire,

fermato da una serie di infortuni durante le tre ultime finestre internazionali e mai testato sul campo dal CT: per il terza linea toscano, infatti,

l’ultimo cap con la Nazionale è datata 2 ottobre 2011 a Dunedin contro l’Irlanda nell’ultima gara giocata ai Mondiali neozelandesi sotto la

gestione Mallett.

Solo conferme in cabina di regia: Botes e Gori sono i mediani di mischia, Burton ed Orquera i due uomini in competizione per la maglia numero dieci di

mediano d’apertura.

Tra i trequarti, assente per infortunio Mirco Bergamasco, conquista la prima convocazione sotto Jacques Brunel il capitano delle Zebre Gonzalo Garcia

– anche per lui, come Derbyshire, l’ultimo cap è dell’ottobre 2011 in Nuova Zelanda – e sono confermati da novembre Masi, McLean, Benvenuti,

Canale, Iannone, Sgarbi e Venditti.

La novità assoluta, o quasi, è rappresentata da Paolo Buso, ventiseienne estremo delle Zebre, che ha al proprio attivo con la Nazionale solo

quaranta minuti di gioco risalenti all’RBS 6 Nazioni 2008, al Millennium Stadium di Cardiff contro il Galles e rientra nel giro della Nazionale

dopo quasi cinque anni d’assenza.

Questo l’elenco dei trenta giocatori che si ritroveranno domenica 20 gennaio al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma in vista

dell’esordio del 3 febbraio contro la Francia:

Piloni

Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 91 caps)

Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 16 caps)

Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 4 caps)

Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 98 caps)

Michele RIZZO (Benetton Treviso, 5 caps)

Tallonatori

Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 48 caps)

Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 5 caps)

Seconde linee

Joshua FURNO (Narbonne, 6 caps)*

Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 33 caps)

Francesco MINTO (Benetton Treviso, 2 caps)

Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 13 caps)

Flanker/n.8

Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 27 caps)

Paul Edward DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 16 caps)

Simone FAVARO (Benetton Treviso, 16 caps)*

Sergio PARISSE (Stade Francais, 91 caps) – capitano

Ratu Manoa Seru VOSAWAI (Benetton Treviso, 10 caps)

Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 69 caps)

Mediani di mischia

Tobias BOTES (Benetton Treviso, 8 caps)

Edoardo GORI (Benetton Treviso, 19 caps)*

Mediani d’apertura

Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 18 caps)

Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 29 caps)

Centri/Ali/Estremi

Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 23 caps)*

Paolo BUSO (Zebre Rugby, 1 cap)

Gonzalo CANALE (La Rochelle, 77 caps)

Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 25 caps)

Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, 1 cap)*

Andrea MASI (London Wasps, 72 caps)

Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 41 caps)

Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 23 caps)

Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 9 caps)*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”



