RBS 6 NAZIONI 2014, DAL 27.11 IN VENDITA LE GARE ESTERNE DELL'ITALIA

di Redazione
26/11/2013
NAZIONALE UNDER 20, RADUNO A SETTIMO TORINESE
SABATO A PRIVAS PARTITA CONTRO LA SELEZIONE DI MARCOUSSIS
Roma – Alessandro Troncon, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha convocato ventisei giocatori per un raduno di preparazione
all’attività internazionale 2013/2014 in programma a partire da martedì 3 dicembre a Settimo Torinese.
Venerdì mattina gli Azzurri lasceranno il Piemonte per trasferirsi a Privas, nella regione del Rodano-Alpi, dove sabato alle 15 affronteranno la
selezione di pari età dell’Accademia FFR di Marcoussis.
Questi i ventisei atleti convocati con la Nazionale U20:
Yannick AGBASSE (Asolo Rugby)*
Derrick APPIAH (Marchiol Mogliano)*
Matteo ARCHETTI (Rugby Rovato)*
Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)*
Simone BALOCCHI (Rugby Colorno)
Mattia BELLINI (Petrarca Padova)
Lorenzo Maria BRUNO (Lazio Rugby 1927)
Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*
Matteo CORAZZI (Marchiol Mogliano)*
Giacomo DE SANTIS (UR Capitolina)*
Gabriele DI GIULIO (Città di Frascati)*
Simone Pietro FERRARI (Marchiol Mogliano)
Marco LAZZARONI (Marchiol Mogliano)
Gabriele MANGANIELLO (Estra I Cavalieri Prato)*
Riccardo MICHIELETTO (Petrarca Padova)
Simone PARISOTTO (Valsugana Rugby)*
Paolo RAGAZZI (Petrarca Padova)
Federico RUZZA (Cus Padova)*
Filippo SCALVI (Rugby Reggio)
Samuel SENO (M-Three San Donà)*
Marco SILVA (Rugby Colorno)*
Alessandro TORLAI (Rugby Reggio)*
Cherif TRAORE (Estra I Cavalieri Prato)*
Andrea TROTTA (Marchiol Mogliano)*
Francesco VENTO (Rugby Union Messina)*
Davide ZANETTI (Cammi Calvisano)*
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”
