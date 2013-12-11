Home Senza categoria RBS 6 NAZIONI 2014, GIA' OLTRE QUARANTAMILA BIGLIETTI VENDUTI PER LE GARE DELL'OLIMPICO

RBS 6 NAZIONI 2014, GIA' OLTRE QUARANTAMILA BIGLIETTI VENDUTI PER LE GARE DELL'OLIMPICO

di Redazione 11/12/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

RBS 6 NAZIONI 2014, GIA’ OLTRE QUARANTAMILA BIGLIETTI VENDUTI



IL TORNEO TORNA ALL’OLIMPICO DI ROMA PER IL TERZO ANNO DI FILA



GLI AZZURRI IL 22.2 CONTRO LA SCOZIA ED IL 15.3 CONTRO L’INGHILTERRA



Roma – Sono già oltre quarantamila i tagliandi venduti dalla FIR per le due gare interne dell’RBS 6 Nazioni 2014 quando mancano più di due mesi

all’esordio interno degli Azzurri di Jacques Brunel nel Torneo, in calendario il 22 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma contro la Scozia, primo

appuntamento interno dell’Italrugby nella quindicesima edizione della più antica e prestigiosa manifestazione rugbistica internazionale.



Il 2014 porta in dote a Parisse e compagni un calendario non semplice, con un doppio turno inaugurale lontano dal prato amico dell’Olimpico: l’1

febbraio a Cardiff contro il Galles campione in carica, il 9 a Parigi contro la Francia, poi una settimana di pausa prima di debuttare davanti al

pubblico di casa contro gli highlanders il 22 e, dopo una nuova settimana di sosta, fare visita all’Aviva Stadium di Dublino ad un’Irlanda reduce

dall’aver sfiorato in novembre un successo storico contro gli All Blacks e ben decisa a vendicare la sconfitta romana del 2013. Chiusura ancora

all’Olimpico, il 15 marzo, con una sfida ad alto tasso d’adrenalina contro l’Inghilterra, unico XV europeo ad aver sollevato, dieci anni fa, la

Coppa del Mondo.



Con circa un terzo dei biglietti disponibili già nelle mani degli appassionati, dunque, comincia a crescere l’attesa dei sostenitori italiani per

le due gare dell’Olimpico e per la straordinaria atmosfera che, da sempre, caratterizza gli incontri interni dell’Italia dentro e fuori

dall’Olimpico, con l’insostituibile cornice del Foro Italico e del villaggio ospitalità allestito tra i marmi del Parco a rendere unico

l’appuntamento romano con l’RBS 6 Nazioni.



Gli abbonamenti per assistere alle due gare dell’Olimpico contro Scozia e Inghilterra, con prezzi a partire da 25 euro, saranno acquistabili sino

alla mattina del 22 febbraio mentre la prevendita dei biglietti singoli – con prezzi a partire da 12€, per agevolare l’acquisto da parte di

giovani e famiglie - proseguirà rispettivamente sino al calcio d’inizio dei due rispettivi incontri.



I canali di vendita sono quelli ormai ben noti ai fans dell’Italrugby: online su Listicket.com, nelle ricevitorie LIS presenti sull’intero

territorio nazionale (un elenco è consultabile sul sito del vendor ufficiale) o tramite Call Center 892.982.



Questi i prezzi dei biglietti:



Abbonamenti RBS 6 Nazioni 2014 (Intero/Azzurro XV/ridotto U16-O65)



Palchi €264/250



Autorità/Onore €216/205



Monte Mario Bassa €135/128



Tevere Bassa/Media €118/112



Monte Mario Media €100/95



Tevere Alta €84/79



Monte Mario Alta €67/63



Tevere Parterre €67/63



Distinti €42/40



Curve €25/23



Nota: gli abbonamenti sono sottoscrivibili sino al 22 febbraio





Biglietti singoli Italia v Scozia (interi/AzzurroXV/ridotti U16/O65)



Monte Mario Bassa €80/72/64



Tevere Bassa/Media €70/63/56



Monte Mario Media €60/54/48



Tevere Alta €50/45/40



Monte Mario Alta €40/36/32



Tevere Parterre €40/36/32



Distinti €25/22/20



Curve €15/14/12







Biglietti singoli Italia v Inghilterra (interi/Azzurro XV/ridotti U16/O65)



Monte Mario Bassa €88/79/70



Tevere Bassa/Media €77/70/61



Monte Mario Media €66/60/53



Tevere Alta €55/50/44



Monte Mario Alta €44/40/35



Tevere Parterre €44/40/35



Distinti €28/25/22



Curve €17/16/15







Condividi Facebook Twitter Whatsapp