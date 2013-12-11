RBS 6 NAZIONI 2014, GIA' OLTRE QUARANTAMILA BIGLIETTI VENDUTI PER LE GARE DELL'OLIMPICO
di Redazione
11/12/2013
RBS 6 NAZIONI 2014, GIA’ OLTRE QUARANTAMILA BIGLIETTI VENDUTI
IL TORNEO TORNA ALL’OLIMPICO DI ROMA PER IL TERZO ANNO DI FILA
GLI AZZURRI IL 22.2 CONTRO LA SCOZIA ED IL 15.3 CONTRO L’INGHILTERRA
Roma – Sono già oltre quarantamila i tagliandi venduti dalla FIR per le due gare interne dell’RBS 6 Nazioni 2014 quando mancano più di due mesi
all’esordio interno degli Azzurri di Jacques Brunel nel Torneo, in calendario il 22 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma contro la Scozia, primo
appuntamento interno dell’Italrugby nella quindicesima edizione della più antica e prestigiosa manifestazione rugbistica internazionale.
Il 2014 porta in dote a Parisse e compagni un calendario non semplice, con un doppio turno inaugurale lontano dal prato amico dell’Olimpico: l’1
febbraio a Cardiff contro il Galles campione in carica, il 9 a Parigi contro la Francia, poi una settimana di pausa prima di debuttare davanti al
pubblico di casa contro gli highlanders il 22 e, dopo una nuova settimana di sosta, fare visita all’Aviva Stadium di Dublino ad un’Irlanda reduce
dall’aver sfiorato in novembre un successo storico contro gli All Blacks e ben decisa a vendicare la sconfitta romana del 2013. Chiusura ancora
all’Olimpico, il 15 marzo, con una sfida ad alto tasso d’adrenalina contro l’Inghilterra, unico XV europeo ad aver sollevato, dieci anni fa, la
Coppa del Mondo.
Con circa un terzo dei biglietti disponibili già nelle mani degli appassionati, dunque, comincia a crescere l’attesa dei sostenitori italiani per
le due gare dell’Olimpico e per la straordinaria atmosfera che, da sempre, caratterizza gli incontri interni dell’Italia dentro e fuori
dall’Olimpico, con l’insostituibile cornice del Foro Italico e del villaggio ospitalità allestito tra i marmi del Parco a rendere unico
l’appuntamento romano con l’RBS 6 Nazioni.
Gli abbonamenti per assistere alle due gare dell’Olimpico contro Scozia e Inghilterra, con prezzi a partire da 25 euro, saranno acquistabili sino
alla mattina del 22 febbraio mentre la prevendita dei biglietti singoli – con prezzi a partire da 12€, per agevolare l’acquisto da parte di
giovani e famiglie - proseguirà rispettivamente sino al calcio d’inizio dei due rispettivi incontri.
I canali di vendita sono quelli ormai ben noti ai fans dell’Italrugby: online su Listicket.com, nelle ricevitorie LIS presenti sull’intero
territorio nazionale (un elenco è consultabile sul sito del vendor ufficiale) o tramite Call Center 892.982.
Questi i prezzi dei biglietti:
Abbonamenti RBS 6 Nazioni 2014 (Intero/Azzurro XV/ridotto U16-O65)
Palchi €264/250
Autorità/Onore €216/205
Monte Mario Bassa €135/128
Tevere Bassa/Media €118/112
Monte Mario Media €100/95
Tevere Alta €84/79
Monte Mario Alta €67/63
Tevere Parterre €67/63
Distinti €42/40
Curve €25/23
Nota: gli abbonamenti sono sottoscrivibili sino al 22 febbraio
Biglietti singoli Italia v Scozia (interi/AzzurroXV/ridotti U16/O65)
Monte Mario Bassa €80/72/64
Tevere Bassa/Media €70/63/56
Monte Mario Media €60/54/48
Tevere Alta €50/45/40
Monte Mario Alta €40/36/32
Tevere Parterre €40/36/32
Distinti €25/22/20
Curve €15/14/12
Biglietti singoli Italia v Inghilterra (interi/Azzurro XV/ridotti U16/O65)
Monte Mario Bassa €88/79/70
Tevere Bassa/Media €77/70/61
Monte Mario Media €66/60/53
Tevere Alta €55/50/44
Monte Mario Alta €44/40/35
Tevere Parterre €44/40/35
Distinti €28/25/22
Curve €17/16/15
IL TORNEO TORNA ALL’OLIMPICO DI ROMA PER IL TERZO ANNO DI FILA
GLI AZZURRI IL 22.2 CONTRO LA SCOZIA ED IL 15.3 CONTRO L’INGHILTERRA
Roma – Sono già oltre quarantamila i tagliandi venduti dalla FIR per le due gare interne dell’RBS 6 Nazioni 2014 quando mancano più di due mesi
all’esordio interno degli Azzurri di Jacques Brunel nel Torneo, in calendario il 22 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma contro la Scozia, primo
appuntamento interno dell’Italrugby nella quindicesima edizione della più antica e prestigiosa manifestazione rugbistica internazionale.
Il 2014 porta in dote a Parisse e compagni un calendario non semplice, con un doppio turno inaugurale lontano dal prato amico dell’Olimpico: l’1
febbraio a Cardiff contro il Galles campione in carica, il 9 a Parigi contro la Francia, poi una settimana di pausa prima di debuttare davanti al
pubblico di casa contro gli highlanders il 22 e, dopo una nuova settimana di sosta, fare visita all’Aviva Stadium di Dublino ad un’Irlanda reduce
dall’aver sfiorato in novembre un successo storico contro gli All Blacks e ben decisa a vendicare la sconfitta romana del 2013. Chiusura ancora
all’Olimpico, il 15 marzo, con una sfida ad alto tasso d’adrenalina contro l’Inghilterra, unico XV europeo ad aver sollevato, dieci anni fa, la
Coppa del Mondo.
Con circa un terzo dei biglietti disponibili già nelle mani degli appassionati, dunque, comincia a crescere l’attesa dei sostenitori italiani per
le due gare dell’Olimpico e per la straordinaria atmosfera che, da sempre, caratterizza gli incontri interni dell’Italia dentro e fuori
dall’Olimpico, con l’insostituibile cornice del Foro Italico e del villaggio ospitalità allestito tra i marmi del Parco a rendere unico
l’appuntamento romano con l’RBS 6 Nazioni.
Gli abbonamenti per assistere alle due gare dell’Olimpico contro Scozia e Inghilterra, con prezzi a partire da 25 euro, saranno acquistabili sino
alla mattina del 22 febbraio mentre la prevendita dei biglietti singoli – con prezzi a partire da 12€, per agevolare l’acquisto da parte di
giovani e famiglie - proseguirà rispettivamente sino al calcio d’inizio dei due rispettivi incontri.
I canali di vendita sono quelli ormai ben noti ai fans dell’Italrugby: online su Listicket.com, nelle ricevitorie LIS presenti sull’intero
territorio nazionale (un elenco è consultabile sul sito del vendor ufficiale) o tramite Call Center 892.982.
Questi i prezzi dei biglietti:
Abbonamenti RBS 6 Nazioni 2014 (Intero/Azzurro XV/ridotto U16-O65)
Palchi €264/250
Autorità/Onore €216/205
Monte Mario Bassa €135/128
Tevere Bassa/Media €118/112
Monte Mario Media €100/95
Tevere Alta €84/79
Monte Mario Alta €67/63
Tevere Parterre €67/63
Distinti €42/40
Curve €25/23
Nota: gli abbonamenti sono sottoscrivibili sino al 22 febbraio
Biglietti singoli Italia v Scozia (interi/AzzurroXV/ridotti U16/O65)
Monte Mario Bassa €80/72/64
Tevere Bassa/Media €70/63/56
Monte Mario Media €60/54/48
Tevere Alta €50/45/40
Monte Mario Alta €40/36/32
Tevere Parterre €40/36/32
Distinti €25/22/20
Curve €15/14/12
Biglietti singoli Italia v Inghilterra (interi/Azzurro XV/ridotti U16/O65)
Monte Mario Bassa €88/79/70
Tevere Bassa/Media €77/70/61
Monte Mario Media €66/60/53
Tevere Alta €55/50/44
Monte Mario Alta €44/40/35
Tevere Parterre €44/40/35
Distinti €28/25/22
Curve €17/16/15
Articolo Precedente
TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI IV GIORNATA
Articolo Successivo
SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI X TURNO
Redazione