Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] RBS 6 NAZIONI, ALLE STELLE LE VENDITE PER LE GARE INTERNE DELL'ITALIA

[RUGBY NOTIZIE] RBS 6 NAZIONI, ALLE STELLE LE VENDITE PER LE GARE INTERNE DELL'ITALIA

di Redazione 07/02/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

RBS 6 NAZIONI, ALLE STELLE LE VENDITE PER LE GARE INTERNE DELL’ITALIA

DOPO IL SUCCESSO SULLA FRANCIA QUADRUPLICATA LA RICHIESTA DI BIGLIETTI

Roma – La sfida alla Francia di domenica 3 febbraio, in cui la vittoria degli Azzurri di Brunel ha coronato una giornata che aveva preso il via con

la suggestiva cerimonia di consegna dei caps agli Azzurri del passato, ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi dell’Italrugby disseminati lungo la

penisola e nessuno di loro sembra voler mancare ai prossimi due appuntamenti interni di Parisse e compagni nell’RBS 6 Nazioni 2013.

Dopo la trasferta scozzese di sabato, gli Azzurri torneranno allo Stadio Olimpico di Roma sabato 23 febbraio contro il Galles ed ancora il 16 marzo,

ultima tappa del Torneo, contro l’Irlanda: le prevendite online (www.listicket.it) e nelle ricevitorie LIS hanno subito nelle ultime ore un

sorprendente incremento, con i tagliandi che hanno quadruplicato il ritmo di vendita.

A due settimane dalla partita con il Galles, gli spettatori che hanno già in tasca un biglietto per l’Olimpico hanno ampiamente superato le

cinquantamila unità, confermando il trend positivo che ha già caratterizzato il match inaugurale contro la Francia.

Prezzi e dettagli sull’acquisto dei biglietti sono disponibili sulla pagina della biglietteria ufficiale FIR, ticket.federugby.it





Condividi Facebook Twitter Whatsapp