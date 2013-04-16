[RUGBY NOTIZIE] RBS 6 NAZIONI, ANNUNCIATE LE DATE DEI TORNEI 2014 E 2015

RBS 6 NAZIONI, ANNUNCIATE LE DATE DEI TORNEI 2014 E 2015Dublino – Sono stati ufficializzati oggi i calendari delle edizioni 2014 e 2015 dell’RBS 6 Nazioni.Il Torneo 2014 vedrà l’Italia scendere in campo nel match inaugurale del Torneo, sabato 1 febbraio, affrontando il Galles campione in carica alMillennium Stadium di Cardiff.Gli Azzurri di Brunel saranno impegnati in trasferta anche nel secondo turno, in programma domenica 9 febbraio allo Stade de France contro i coqsvice-campioni del mondo: in palio il Trofeo Garibaldi conquistato da Parisse&C. lo scorso 3 febbraio.Dopo un week-end di pausa, l’Italia farà il proprio esordio casalingo allo Stadio Olimpico di Roma sabato 22 febbraio alle 14.30 ricevendo laScozia per poi tornare a giocare lontano da casa sabato 8 marzo contro l’Irlanda all’Aviva Stadium di Dublino.Gran finale sul prato dell’Olimpico sabato 15 marzo alle 13.30 contro l’Inghilterra.Tre gli incontri interni in programma nell’anno della Rugby World Cup inglese: l’RBS 6 Nazioni 2015 vedrà l’Italia iniziare il proprio percorsoall’Olimpico sabato 7 febbraio contro l’Irlanda – inserita insieme alla Francia nel girone degli Azzurri ai Mondiali – per proseguire unasettimana più tardi a Twickenham, fortezza e casa dell’Inghilterra.Il terzo turno, sabato 28 febbraio, porterà la Nazionale ancora una volta al di là della Manica per affrontare la Scozia a Murrayfield per poiregalare ai tifosi dell’Italrugby due incontri consecutivi – fatto inedito – allo Stadio Olimpico nel mese di marzo: domenica 15 contro laFrancia e sabato 21, nell’ultimo turno, contro il Galles.Informazioni sulla biglietteria delle gare dell’Italia nell’RBS 6 Nazioni 2014 verranno comunicate successivamente su Federugby.itQuesti i calendari completi dell’Italia nell’RBS 6 Nazioni 2014 e 2015 (orari espressi nel fuso orario locale):2014Sabato 1 febbraio, Cardiff – Millennium Stadium, ore 14.30Galles v ItaliaDomenica 9 febbraio, Parigi – Stade de France, ore 15.00Francia v ItaliaSabato 22 febbraio, Roma – Stadio Olimpico, ore 14.30Italia v ScoziaSabato 8 marzo, Dublino – Aviva Stadium, ore 14.30Irlanda v ItaliaSabato 15 marzo, Roma – Stadio Olimpico, ore 13.30Italia v Inghilterra2015Sabato 7 febbraio, Roma – Stadio Olimpico, ore 15.30Italia v IrlandaSabato 14 febbraio, Twickenham – Twickenham Stadium, ore 14.30Inghilterra v ItaliaSabato 28 febbraio, Edinburgo – Murrayfield Stadium, ore 14.30Scozia v ItaliaDomenica 15 marzo, Roma – Stadio Olimpico, ore 16.00Italia v FranciaSabato 21 marzo, Roma – Stadio Olimpico, ore 13.30Italia v GallesIn allegato il calendario completo delle edizioni 2014 e 2015 di RBS 6 Nations.