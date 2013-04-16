[RUGBY NOTIZIE] RBS 6 NAZIONI, ANNUNCIATE LE DATE DEI TORNEI 2014 E 2015
di Redazione
16/04/2013
rbs_6_nations_championship_fixtures_20142015.pdf
RBS 6 NAZIONI, ANNUNCIATE LE DATE DEI TORNEI 2014 E 2015
Dublino – Sono stati ufficializzati oggi i calendari delle edizioni 2014 e 2015 dell’RBS 6 Nazioni.
Il Torneo 2014 vedrà l’Italia scendere in campo nel match inaugurale del Torneo, sabato 1 febbraio, affrontando il Galles campione in carica al
Millennium Stadium di Cardiff.
Gli Azzurri di Brunel saranno impegnati in trasferta anche nel secondo turno, in programma domenica 9 febbraio allo Stade de France contro i coqs
vice-campioni del mondo: in palio il Trofeo Garibaldi conquistato da Parisse&C. lo scorso 3 febbraio.
Dopo un week-end di pausa, l’Italia farà il proprio esordio casalingo allo Stadio Olimpico di Roma sabato 21 febbraio alle 14.30 ricevendo la
Scozia per poi tornare a giocare lontano da casa sabato 8 marzo contro l’Irlanda all’Aviva Stadium di Dublino.
Gran finale sul prato dell’Olimpico sabato 15 marzo alle 13.30 contro l’Inghilterra.
Tre gli incontri interni in programma nell’anno della Rugby World Cup inglese: l’RBS 6 Nazioni 2015 vedrà l’Italia iniziare il proprio percorso
all’Olimpico sabato 6 febbraio contro l’Irlanda – inserita insieme alla Francia nel girone degli Azzurri ai Mondiali – per proseguire una
settimana più tardi a Twickenham, fortezza e casa dell’Inghilterra.
Il terzo turno, sabato 28 febbraio, porterà la Nazionale ancora una volta al di là della Manica per affrontare la Scozia a Murrayfield per poi
regalare ai tifosi dell’Italrugby due incontri consecutivi – fatto inedito – allo Stadio Olimpico nel mese di marzo: domenica 15 contro la
Francia e sabato 21, nell’ultimo turno, contro il Galles.
Informazioni sulla biglietteria delle gare dell’Italia nell’RBS 6 Nazioni 2014 verranno comunicate successivamente su Federugby.it
Questi i calendari completi dell’Italia nell’RBS 6 Nazioni 2014 e 2015 (orari espressi nel fuso orario locale):
2014
Sabato 1 febbraio, Cardiff – Millennium Stadium, ore 14.30
Galles v Italia
Domenica 9 febbraio, Parigi – Stade de France, ore 15.00
Francia v Italia
Sabato 21 febbraio, Roma – Stadio Olimpico, ore 14.30
Italia v Scozia
Sabato 8 marzo, Dublino – Aviva Stadium, ore 14.30
Irlanda v Italia
Sabato 15 marzo, Roma – Stadio Olimpico, ore 13.30
Italia v Inghilterra
2015
Sabato 7 febbraio, Roma – Stadio Olimpico, ore 15.30
Italia v Irlanda
Sabato 14 febbraio, Twickenham – Twickenham Stadium, ore 14.30
Inghilterra v Italia
Sabato 28 febbraio, Edinburgo – Murrayfield Stadium, ore 14.30
Scozia v Italia
Domenica 15 marzo, Roma – Stadio Olimpico, ore 16.00
Italia v Francia
Sabato 21 marzo, Roma – Stadio Olimpico, ore 13.30
Italia v Galles
In allegato il calendario completo delle edizioni 2014 e 2015 di RBS 6 Nations.
