[RUGBY NOTIZIE] RBS 6 NAZIONI: BRUNEL SCEGLIE I TRENTA CONVOCATI PER IL GALLES
di Redazione
12/02/2013
RBS 6 NAZIONI: BRUNEL SCEGLIE I TRENTA CONVOCATI PER IL GALLES
AZZURRI IL 23 FEBBRAIO ALL’OLIMPICO CONTRO I CAMPIONI IN CARICA
Roma – Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato oggi la lista dei trenta giocatori convocati per la
terza giornata dell’RBS 6 Nazioni che sabato 23 febbraio, allo Stadio Olimpico di Roma, vedrà gli Azzurri capitanati da Sergio Parisse affrontare
il Galles campione in carica.
Dopo il successo interno sulla Francia e la sconfitta di Murrayfield di sabato scorso, il CT conferma il blocco di atleti protagonista delle prime due
giornate del Torneo. L’unica novità è costituita dal centro della Benetton Treviso Luca Morisi (2 caps) che prende il posto dell’infortunato
Alberto Sgarbi: Morisi rientra in Nazionale dopo aver fatto parte del gruppo per l’ultima volta in occasione dei Cariparma Test Match di novembre,
senza però venire mai utilizzato.
La Nazionale si radunerà a Roma domenica 17 febbraio alle ore 19.00 per iniziare la preparazione alla partita di sabato 23 contro il Galles.
Questo l’elenco dei convocati:
Piloni
Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 93 caps)
Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 18 caps)
Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 6 caps)
Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 100 caps)
Michele RIZZO (Benetton Treviso, 5 caps)
Tallonatori
Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 50 caps)
Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 7 caps)
Seconde linee
Joshua FURNO (Narbonne, 6 caps)*
Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 35 caps)
Francesco MINTO (Benetton Treviso, 4 caps)
Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 15 caps)
Flanker/n.8
Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 27 caps)
Paul Edward DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 18 caps)
Simone FAVARO (Benetton Treviso, 18 caps)*
Sergio PARISSE (Stade Francais, 93 caps) – capitano
Ratu Manoa Seru VOSAWAI (Benetton Treviso, 10 caps)
Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 71 caps)
Mediani di mischia
Tobias BOTES (Benetton Treviso, 10 caps)
Edoardo GORI (Benetton Treviso, 21 caps)*
Mediani d’apertura
Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 20 caps)
Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 31 caps)
Centri/Ali/Estremi
Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 25 caps)*
Paolo BUSO (Zebre Rugby, 1 cap)
Gonzalo CANALE (La Rochelle, 79 caps)
Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 26 caps)
Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, 1 cap)*
Andrea MASI (London Wasps, 74 caps)
Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 43 caps)
Luca MORISI (Benetton Treviso, 2 caps)*
Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 11 caps)*
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”
Nota: i giocatori Tommaso Iannone, Luca Morisi, Michele Rizzo, Manoa Vosawai (Benetton Treviso), Paolo Buso e Gonzalo Garcia (Zebre Rugby) sono
disponibili, su indicazione del CT Brunel, per l’utilizzo da parte delle rispettive Società per la quindicesima giornata del RaboDirect Pro12 del
15-17 febbraio.
Redazione