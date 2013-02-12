Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] RBS 6 NAZIONI: BRUNEL SCEGLIE I TRENTA CONVOCATI PER IL GALLES

di Redazione 12/02/2013

AZZURRI IL 23 FEBBRAIO ALL’OLIMPICO CONTRO I CAMPIONI IN CARICA

Roma – Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato oggi la lista dei trenta giocatori convocati per la

terza giornata dell’RBS 6 Nazioni che sabato 23 febbraio, allo Stadio Olimpico di Roma, vedrà gli Azzurri capitanati da Sergio Parisse affrontare

il Galles campione in carica.

Dopo il successo interno sulla Francia e la sconfitta di Murrayfield di sabato scorso, il CT conferma il blocco di atleti protagonista delle prime due

giornate del Torneo. L’unica novità è costituita dal centro della Benetton Treviso Luca Morisi (2 caps) che prende il posto dell’infortunato

Alberto Sgarbi: Morisi rientra in Nazionale dopo aver fatto parte del gruppo per l’ultima volta in occasione dei Cariparma Test Match di novembre,

senza però venire mai utilizzato.

La Nazionale si radunerà a Roma domenica 17 febbraio alle ore 19.00 per iniziare la preparazione alla partita di sabato 23 contro il Galles.

Questo l’elenco dei convocati:

Piloni

Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 93 caps)

Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 18 caps)

Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 6 caps)

Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 100 caps)

Michele RIZZO (Benetton Treviso, 5 caps)

Tallonatori

Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 50 caps)

Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 7 caps)

Seconde linee

Joshua FURNO (Narbonne, 6 caps)*

Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 35 caps)

Francesco MINTO (Benetton Treviso, 4 caps)

Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 15 caps)

Flanker/n.8

Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 27 caps)

Paul Edward DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 18 caps)

Simone FAVARO (Benetton Treviso, 18 caps)*

Sergio PARISSE (Stade Francais, 93 caps) – capitano

Ratu Manoa Seru VOSAWAI (Benetton Treviso, 10 caps)

Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 71 caps)

Mediani di mischia

Tobias BOTES (Benetton Treviso, 10 caps)

Edoardo GORI (Benetton Treviso, 21 caps)*

Mediani d’apertura

Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 20 caps)

Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 31 caps)

Centri/Ali/Estremi

Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 25 caps)*

Paolo BUSO (Zebre Rugby, 1 cap)

Gonzalo CANALE (La Rochelle, 79 caps)

Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 26 caps)

Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, 1 cap)*

Andrea MASI (London Wasps, 74 caps)

Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 43 caps)

Luca MORISI (Benetton Treviso, 2 caps)*

Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 11 caps)*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Nota: i giocatori Tommaso Iannone, Luca Morisi, Michele Rizzo, Manoa Vosawai (Benetton Treviso), Paolo Buso e Gonzalo Garcia (Zebre Rugby) sono

disponibili, su indicazione del CT Brunel, per l’utilizzo da parte delle rispettive Società per la quindicesima giornata del RaboDirect Pro12 del

15-17 febbraio.





