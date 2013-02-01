RBS 6 NAZIONI FEMMINILE. ITALIA - FRANCIA FATTO IL XV TITOLARE
di Redazione
ITALIA-FRANCIA FEMMINILE: DI GIANDOMENICO ANNUNCIA IL XV CHE AFFRONTERA’ LA FRANCIA A ROVATO. Andrea DI GIANDOMENICO, responsabile tecnico della Nazionale femminile, ha comunicato la formazione che sabato 2 febbraio allo stadio “Giulio e Silvio Pagani” di Rovato (BS) ore 14.30, affronterà nel primo impegno nel 6 Nazioni 2013, la Francia. “arriviamo a questo primo incontro nel miglior modo possibile e con la formazione più equilibrata – evidenzia il coach DI GIANDOMENICO – I test autunnali contro USA e Spagna mi hanno dato risposte concrete e in campo scende la migliore formazione disponibile. Nel corso del Torneo, poi, verranno convocate alcune giocatrici oggi non presenti per avere un gruppo allargato ed omogeneo. La Francia è una squadra completa e forte, ma possiamo ben figurare. Certamente la partita sarà dura e difficile ma alla fine un ottimo banco di prova per le nostre aspettative”. L’evento è stato magnificamente presentato nel Comune di Rovato, alla presenza delle massime cariche comunali e degli sponsor. Il pregevole lavoro di propaganda ha portato alla vendita di gran parte dei biglietti con lo stadio il “Giulio e Silvio Pagani” verso il sold out. Riconoscimento particolare per il neo capitano Silvia GAUDINO e Paola ZANGIROLAMI che domani raggiungono 50 caps in azzurro. Questo il XV iniziale: ITALIA: 15) Manuela FURLAN, 14) Michela SILLARI, 13) Maria Grazia CIOFFI, 12) Paola ZANGIROLAMI, 11) Diletta VERONESE, 10) Veronica SCHIAVON, 9) Sara BARATTIN, 8) Flavia SEVERIN, 7) Silvia GAUDINO, 6) Michela ESTE, 5) Alice TREVISAN, 4) Cristina MOLIC, 3) Lucia GAI, 2) Sara ZANON, 1) Melissa BETTONI. All. Di Giandomenico e Scaglia. A disposizione: 16) Debora BALLARINI, 17) Awa COULIBALY 18) Marta FERRARI, 19) Cecilia ZUBLENA, 20) Ilaria ARRIGHETTI, 21) Vanessa CHINDAMO, 22) Michela TONDINELLI, 23) Chiara CASTELLARIN. FRANCIA: 15) PARRA, 14) LE PESC, 13) MAYANS, 12) POUBLAN, 11) LADAGNOUS, 10) TREMOULIÈRE, 9) YAHÉ (CAP), 8) N’ DIAYE, 7) GRAND, 6) DIALLO, 5) DENADAÏ, 4) RABIER, 3) ARRICASTRE, 2) MIGNOT, 1) EZANNO. A disposizione: 16) SALLES, 17) DUVAL, 18) PORTARIES, 19) CORSON, 20) ANDRÉ, 21) AGRICOLE, 22) GODIVEAU, 23) GUIGLION. Arbitro: Clare HODNETT (Inghilterra). Giudici di linea: Barbara GUASTINI e Monia SALVINI Quarto assistente: Valeria BALLARDINI. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
