RBS 6 NAZIONI, GLI ARBITRI DELL'EDIZIONE 2014
di Redazione
10/12/2013
MITREA GIUDICE DI LINEA PER FRANCIA v IRLANDA
Roma – L’International Rugby Board ha ufficializzato oggi designazioni arbitrali per l’RBS 6 Nazioni 2014.
L’Italia esordirà l’1 febbraio contro il Galles al Millennium Stadium con direzione affidata all’irlandese Lacey, domenica 9 febbraio sarà a
Parigi contro la Francia – arbitra il sudafricano Peyper – per poi esordire davanti al pubblico di casa il 22 febbraio all’Olimpico di Roma
contro la Scozia (dirige l’australiano Walsh). Per la quarta giornata, a Dublino contro l’Irlanda l’8 marzo, a dirigere gli Azzurri sarà il
gallese Owens mentre il francese Gauzere è stato designato per la quinta ed ultima giornata a Roma contro l’Inghilterra.
Clicca qui per le designazioni arbitrali complete dell’RBS 6 Nazioni 2014
Due i direttori di gara italiani coinvolti nel Torneo: il 2 febbraio a Dublino, per il derby celtico tra Irlanda e Scozia, il napoletano Carlo Damasco
è stato designato come TMO mentre Marius Mitrea (Treviso) sarà giudice di linea allo Stade de France il 15 marzo per Francia v Irlanda, sfida che
chiuderà l’RBS 6 Nazioni 2014.
