Home Senza categoria RBS 6 NAZIONI, GLI ARBITRI DELL'EDIZIONE 2014

RBS 6 NAZIONI, GLI ARBITRI DELL'EDIZIONE 2014

di Redazione 10/12/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

RBS 6 NAZIONI, GLI ARBITRI DELL'EDIZIONE 2014



MITREA GIUDICE DI LINEA PER FRANCIA v IRLANDA



Roma – L’International Rugby Board ha ufficializzato oggi designazioni arbitrali per l’RBS 6 Nazioni 2014.



L’Italia esordirà l’1 febbraio contro il Galles al Millennium Stadium con direzione affidata all’irlandese Lacey, domenica 9 febbraio sarà a

Parigi contro la Francia – arbitra il sudafricano Peyper – per poi esordire davanti al pubblico di casa il 22 febbraio all’Olimpico di Roma

contro la Scozia (dirige l’australiano Walsh). Per la quarta giornata, a Dublino contro l’Irlanda l’8 marzo, a dirigere gli Azzurri sarà il

gallese Owens mentre il francese Gauzere è stato designato per la quinta ed ultima giornata a Roma contro l’Inghilterra.



Clicca qui per le designazioni arbitrali complete dell’RBS 6 Nazioni 2014



Due i direttori di gara italiani coinvolti nel Torneo: il 2 febbraio a Dublino, per il derby celtico tra Irlanda e Scozia, il napoletano Carlo Damasco

è stato designato come TMO mentre Marius Mitrea (Treviso) sarà giudice di linea allo Stade de France il 15 marzo per Francia v Irlanda, sfida che

chiuderà l’RBS 6 Nazioni 2014.







Condividi Facebook Twitter Whatsapp