[RUGBY NOTIZIE] RBS 6 NAZIONI, GLI AZZURRI INAUGURANO IL PUNTO LIS ALL'ADIDAS STORE DI VIA DEL CORSO

di Redazione 31/01/2013

RBS 6 NAZIONI, GLI AZZURRI INAUGURANO IL PUNTO LIS ALL'ADIDAS STORE DI VIA DEL CORSO

Roma - Sono stati i cinque azzurri Edoardo Gori, Martin Castrogiovanni Robert Barbieri, Valerio Bernabò e Tommaso Iannone ad inaugurare il punto

vendita LisTicket presso l’adidas store di via del Corso a Roma.

Il corner LisTicket (www.listicket.it) presente nello store romano del brand a tre strisce venderà i biglietti del più antico torneo di rugby al

mondo al fianco dei prodotti ufficiali degli Azzurri di Brunel.

I giocatori della nazionale italiana di rugby, a tre giorni dalla partita d’esordio nel torneo RBS 6 Nazioni contro la Francia, hanno incontrato i

numerosi appassionati accorsi e si sono improvvisati “bigliettai” d’eccezione, concludendo con una lunga sessione autografi la loro giornata di

riposo e contribuendo a superare il traguardo dei centocinquantamila biglietti complessivamente staccati per i tre incontri interni dell’Italia

nell’RBS 6 Nazioni 2013 che parte domenica dall’Olimpico di Roma con la sfida alla Francia.

Domani, dopo un doppio allenamento mattutino, il CT Brunel annuncerà la formazione titolare per il “Trofeo Garibaldi”.





