[RUGBY NOTIZIE] RBS 6 NAZIONI, IL GALLES ANNUNCIA IL XV PER LA TRASFERTA DI ROMA

Redazione Avatar

di Redazione

12/02/2013

RBS 6 NAZIONI, IL GALLES ANNUNCIA IL XV PER LA TRASFERTA DI ROMA
Cardiff (Galles) - Il CT ad interim del Galles Rob Howley ha annunciato oggi, con dodici giorni di anticipo, la formazione titolare che sabato 23
febbraio allo Stadio Olimpico di Roma affronterà l’Italia nella terza giornata dell’RBS 6 Nazioni.
Howley ha confermato integralmente la formazione che sabato scorso ha espugnato lo Stade de France superando per 6-16 i vice-campioni del mondo:
“Abbiamo deciso di ricompensare la squadra che ha vinto a Parigi per la performance che ha offerto. Ovviamente sappiamo che, con alcuni giocatori
che saranno impegnati nel corso del prossimo fine settimana, potranno esserci delle modifiche legate ad infortuni ma, nel caso non ve ne siamo,
partiremo con lo stesso XV che ha vinto in Francia”.
Questa la formazione del Galles, campione in carica del Torneo, per la trasferta di Roma:
Leigh Halfpenny; Alex Cuthbert, Jonathan Davies, Jamie Roberts, George North; Dan Biggar, Mike Phillips; Toby Faletau, Justin Tipuric, Ryan Jones
(cap); Ian Evans, Andrew Coombs; Adam Jones, Richard Hibbard, Gethin Jenkins

