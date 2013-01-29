[RUGBY NOTIZIE] RBS 6 NAZIONI, IL SETTEBELLO IN VISITA ALL'ITALRUGBY
di Redazione
29/01/2013
Roma – Dopo l’exploit estivo di Martin Castrogiovanni, sceso in vasca calottina in testa insieme agli Azzurri della pallanuoto in una celebre
pubblicità preolimpica di Edison – sponsor del CONI e della FIR – tocca al Settebello di Sandro Campagna, campione del mondo ed argento a Londra
2012, restituire la visita.
Domani Tempesti e compagni, impegnati questa sera a Civitavecchia in un incontro di World League contro la Romania, saranno al Centro di Preparazione
Olimpica “Giulio Onesti” intorno a mezzogiorno per assistere all’allenamento dell’Italrugby di Jacques Brunel e per incontrare successivamente
Parisse&C., per i quali è iniziato il conto alla rovescia verso la sfida di domenica all’Olimpico contro la Francia, primo turno dell’RBS 6
Nazioni 2013.
Redazione