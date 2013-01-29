Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] RBS 6 NAZIONI, IL SETTEBELLO IN VISITA ALL'ITALRUGBY

di Redazione 29/01/2013

RBS 6 NAZIONI, IL “SETTEBELLO” IN VISITA ALL’ITALRUGBY

Roma – Dopo l’exploit estivo di Martin Castrogiovanni, sceso in vasca calottina in testa insieme agli Azzurri della pallanuoto in una celebre

pubblicità preolimpica di Edison – sponsor del CONI e della FIR – tocca al Settebello di Sandro Campagna, campione del mondo ed argento a Londra

2012, restituire la visita.

Domani Tempesti e compagni, impegnati questa sera a Civitavecchia in un incontro di World League contro la Romania, saranno al Centro di Preparazione

Olimpica “Giulio Onesti” intorno a mezzogiorno per assistere all’allenamento dell’Italrugby di Jacques Brunel e per incontrare successivamente

Parisse&C., per i quali è iniziato il conto alla rovescia verso la sfida di domenica all’Olimpico contro la Francia, primo turno dell’RBS 6

Nazioni 2013.





