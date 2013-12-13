Home Senza categoria RBS 6 NAZIONI, OBIETTIVO 120.000 SPETTATORI PER L'EDIZIONE 2014

RBS 6 NAZIONI, OBIETTIVO 120.000 SPETTATORI PER L'EDIZIONE 2014

di Redazione 13/12/2013

MAURO BERGAMASCO, CITTADINI, SGARBI E MCLEAN I VOLTI AZZURRI DEL TORNEO



Roma – L’RBS 6 Nazioni 2014 nella Capitale ha preso il via oggi, con oltre due mesi d’anticipo sul debutto casalingo degli Azzurri nel Torneo

– appuntamento il 22 febbraio contro la Scozia ed il 15 marzo contro l’Inghilterra – con il lancio della campagna di comunicazione ufficiale

lanciata da FIR per il Torneo.



Protagonisti della nuova campagna di comunicazione per il 6 Nazioni, sviluppata da Red Hot, il veterano Mauro Bergamasco, il pilone Lorenzo Cittadini

ed i trequarti Alberto Sgarbi e Luke McLean, quattro atleti capaci di collezionare oltre duecento caps complessivi nella propria carriera

internazionale.



Al centro dell’azione, di corsa palla in mano verso la quindicesima partecipazione italiana al torneo più antico e prestigioso del panorama

rugbistico internazionale, il veterano Mauro Bergamasco, dal 1998 nel giro dell’Italrugby.



“Mauro è uno dei volti azzurri più noti ed amati nel nostro Paese, ed anche oltre confine – ha dichiarato il Presidente della FIR, Alfredo

Gavazzi – e puntando su di lui per questa questa campagna di comunicazione abbiamo voluto sia rivolgerci al grande pubblico, sia rendere omaggio ad

un atleta di infinito entusiasmo e straordinaria professionalità”.



Nei prossimi giorni e sino a marzo, il volto del terza linea padovano delle Zebre e dei tre Azzurri della Benetton Treviso inizierà ad apparire in

numerose declinazioni, a cominciare dal maxi-poster di Viale dell’Impero, di fianco alla sede del CONI, per poi trovare spazio sui mezzi

dell’ATAC, sui media partner federali e su tutta una lunga serie di supporti che porteranno gli Azzurri ed il Torneo vicinissimi al grande pubblico

italiano, chiamato a sostenere la Nazionale di Brunel nelle due partite dell’Olimpico: “Un anno fa abbiamo portato nell’impianto principe della

Capitale, per le tre gare interne del Torneo, quasi duecentomila spettatori. Quest’anno, per le due partite interne che ci attendono, l’obiettivo

che ci siamo posti è di centoventimila: abbiamo una campagna efficace, spazi importanti a disposizione, due asset importanti come lo Stadio Olimpico

ed il 6 Nazioni, entrambi sinonimo di prestigio. Sono sicuro che anche il 2014 ci regalerà grandi soddisfazioni”.



Gli abbonamenti per assistere alle due gare dell’Olimpico contro Scozia e Inghilterra, con prezzi a partire da 25 euro, saranno acquistabili sino

alla mattina del 22 febbraio mentre la prevendita dei biglietti singoli – con prezzi a partire da 12€, per agevolare l’acquisto da parte di

giovani e famiglie - proseguirà rispettivamente sino al calcio d’inizio dei due rispettivi incontri.



I canali di vendita sono quelli ormai ben noti ai fans dell’Italrugby: online su Listicket.com, nelle ricevitorie LIS presenti sull’intero

territorio nazionale (un elenco è consultabile sul sito del vendor ufficiale) o tramite Call Center 892.982.



Questi i prezzi dei biglietti:



Abbonamenti RBS 6 Nazioni 2014 (Intero/Azzurro XV/ridotto U16-O65)



Palchi €264/250



Autorità/Onore €216/205



Monte Mario Bassa €135/128



Tevere Bassa/Media €118/112



Monte Mario Media €100/95



Tevere Alta €84/79



Monte Mario Alta €67/63



Tevere Parterre €67/63



Distinti €42/40



Curve €25/23



Nota: gli abbonamenti sono sottoscrivibili sino al 22 febbraio



Biglietti singoli Italia v Scozia (interi/AzzurroXV/ridotti U16/O65)



Monte Mario Bassa €80/72/64



Tevere Bassa/Media €70/63/56



Monte Mario Media €60/54/48



Tevere Alta €50/45/40



Monte Mario Alta €40/36/32



Tevere Parterre €40/36/32



Distinti €25/22/20



Curve €15/14/12





Biglietti singoli Italia v Inghilterra (interi/Azzurro XV/ridotti U16/O65)



Monte Mario Bassa €88/79/70



Tevere Bassa/Media €77/70/61



Monte Mario Media €66/60/53



Tevere Alta €55/50/44



Monte Mario Alta €44/40/35



Tevere Parterre €44/40/35



Distinti €28/25/22



Curve €17/16/15







