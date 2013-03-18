[RUGBY NOTIZIE] RBS 6 NAZIONI: PARISSE, ZANNI E MASI IN LIZZA PER IL TITOLO DI MVP
di Redazione
18/03/2013
RBS 6 NAZIONI, PARISSE, MASI E ZANNI IN CORSA PER IL TITOLO DI MVP: APERTE LE VOTAZIONI
Roma – Tre Azzurri in lizza per il titolo di MVP dell’RBS 6 Nazioni 2013: capitan Sergio Parisse, Andrea Masi – unico italiano vincitore, nel
2011, del titolo di miglior giocatore – ed Alessandro Zanni sono i tre atleti della Nazionale che, dopo essere stati eletti man of the match nel
corso del Torneo, sono in lizza per lo scettro di migliore giocatore della manifestazione.
E' la prima volta nella storia del Torneo che tre Azzurri concorrono simultaneamente per il titolo di MVP: nel 2011 furono Semenzato e Masi, poi
vincitore, a meritare la nomination.
Da oggi sono aperte le votazioni sul sito internet ufficiale, tutti gli addetti ai lavori e gli appassionati possono esprimere la propria preferenza
cliccando sul link sottostante:
Clicca qui per votare l’MVP dell’RBS 6 Nazioni 2013
Roma – Tre Azzurri in lizza per il titolo di MVP dell’RBS 6 Nazioni 2013: capitan Sergio Parisse, Andrea Masi – unico italiano vincitore, nel
2011, del titolo di miglior giocatore – ed Alessandro Zanni sono i tre atleti della Nazionale che, dopo essere stati eletti man of the match nel
corso del Torneo, sono in lizza per lo scettro di migliore giocatore della manifestazione.
E' la prima volta nella storia del Torneo che tre Azzurri concorrono simultaneamente per il titolo di MVP: nel 2011 furono Semenzato e Masi, poi
vincitore, a meritare la nomination.
Da oggi sono aperte le votazioni sul sito internet ufficiale, tutti gli addetti ai lavori e gli appassionati possono esprimere la propria preferenza
cliccando sul link sottostante:
Clicca qui per votare l’MVP dell’RBS 6 Nazioni 2013
Articolo Precedente
VEA FEMI-CZ: DA LUNEDI' SI RIPRENDE LA PREPARAZIONE IN VISTA DEL MOGLIANO
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE U18, I VENTISEI AZZURRI PER L'EUROPEO FIRA
Redazione