Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] RBS 6 NAZIONI: PARISSE, ZANNI E MASI IN LIZZA PER IL TITOLO DI MVP

[RUGBY NOTIZIE] RBS 6 NAZIONI: PARISSE, ZANNI E MASI IN LIZZA PER IL TITOLO DI MVP

di Redazione 18/03/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

RBS 6 NAZIONI, PARISSE, MASI E ZANNI IN CORSA PER IL TITOLO DI MVP: APERTE LE VOTAZIONI

Roma – Tre Azzurri in lizza per il titolo di MVP dell’RBS 6 Nazioni 2013: capitan Sergio Parisse, Andrea Masi – unico italiano vincitore, nel

2011, del titolo di miglior giocatore – ed Alessandro Zanni sono i tre atleti della Nazionale che, dopo essere stati eletti man of the match nel

corso del Torneo, sono in lizza per lo scettro di migliore giocatore della manifestazione.

E' la prima volta nella storia del Torneo che tre Azzurri concorrono simultaneamente per il titolo di MVP: nel 2011 furono Semenzato e Masi, poi

vincitore, a meritare la nomination.

Da oggi sono aperte le votazioni sul sito internet ufficiale, tutti gli addetti ai lavori e gli appassionati possono esprimere la propria preferenza

cliccando sul link sottostante:

Clicca qui per votare l’MVP dell’RBS 6 Nazioni 2013







Condividi Facebook Twitter Whatsapp