RBS 6 NAZIONI, UNA SETTIMANA ALLA &quot;PRIMA&quot; DELL'OLIMPICO

RBS 6 NAZIONI, UNA SETTIMANA ALLA "PRIMA" DELL'OLIMPICO
di Redazione
27/01/2013
GLI AZZURRI IN RITIRO A ROMA, DOMENICA 3 LA SFIDA ALLA FRANCIA Roma – Sei Nazioni, atto primo: il Torneo più antico e prestigioso del rugby mondiale è alle porte e, tra una settimana esatta, lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro del derby contro la Francia vice-campione del mondo che segna il debutto degli Azzurri di Jacques Brunel nell'edizione 2013. Oggi, dopo un week-end di riposo concesso dallo staff diretto dal CT francese e dal manager Troiani, i trentuno giocatori convocati per le prime due giornate – il 9 febbraio l'Italia sarà a Edinburgo contro la Scozia – sono tornati a radunarsi al CPO "Giulio Onesti" di Roma. Nei prossimi giorni, nella struttura capitolina, Parisse e compagni prepareranno il debutto davanti al pubblico di casa: venerdì pomeriggio è previsto l'annuncio della formazione titolare per la gara dell'Olimpico che ospita l'RBS 6 Nazioni per il secondo anno consecutivo. Questi i trentuno giocatori da questa sera in raduno a Roma in vista di Italia v Francia di domenica 3 febbraio: Piloni Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 91 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 16 caps) Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 4 caps) Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 98 caps) Michele RIZZO (Benetton Treviso, 5 caps) Tallonatori Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 48 caps) Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 5 caps) Seconde linee Valerio BERNABO' (Benetton Treviso, 19 caps) Joshua FURNO (Narbonne, 6 caps)* Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 33 caps) Francesco MINTO (Benetton Treviso, 2 caps) Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 13 caps) Flanker/n.8 Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 27 caps) Paul Edward DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 16 caps) Simone FAVARO (Benetton Treviso, 16 caps)* Sergio PARISSE (Stade Francais, 91 caps) – capitano Ratu Manoa Seru VOSAWAI (Benetton Treviso, 10 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 69 caps) Mediani di mischia Tobias BOTES (Benetton Treviso, 8 caps) Edoardo GORI (Benetton Treviso, 19 caps)* Mediani d'apertura Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 18 caps) Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 29 caps) Centri/Ali/Estremi Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 23 caps)* Paolo BUSO (Zebre Rugby, 1 cap) Gonzalo CANALE (La Rochelle, 77 caps) Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 25 caps) Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, 1 cap)* Andrea MASI (London Wasps, 72 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 41 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 23 caps) Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 9 caps)* *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato"
