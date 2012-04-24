RESI NOTI I CALENDARI DELLE FASI FINALI UNDER 20 E UNDER 16
24/04/2012
24.04.2012 Scritto da Simona DETOMA -, Ufficio Stampa FIR Roma, 24 aprile 2012 RESI NOTI I CALENDARI DELLE FASI FINALI UNDER 20 E UNDER 16 Roma - La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha reso noto i calendari delle fasi finali nazionali dei Campionati Under 20 ed Under 16, finora disputati su base territoriale, che assegneranno rispettivamente il Titolo di Campione d'Italia Juniores e la Coppa Mario Lodigiani. Le squadre che hanno ottenuto accesso alla fase nazionale delle due competizioni sono: Under 20: - VALSUGANA R. PADOVA, PETRARCA PADOVA, RUGBY VIADANA, RUGBY CALVISANO, POL. LAZIO RUGBY 1927, CROCIATI RUGBY FC, AMAT. PARMA RUGBY, UNIONE R. CAPITOLINA Under 16: BENETTON R. TREVISO, RUGBY VICENZA, CUS TORINO RUGBY, RUGBY VIADANA, LIVORNO RUGBY, POL. L'AQUILA R., UNIONE R. CAPITOLINA, U.S. FIRENZE R. 1931 Le otto squadre appartenenti a ciascuna categoria sono state suddivise in due gironi. La formula della fase finale prevede, per entrambe le competizioni, gironi all'italiana con partite di andata e ritorno, (prima giornata il 29 aprile, sesta il 3 giugno). Le migliori classificate di ciascun girone si affronteranno nella finali di categoria, entrambe in programma il 10 giugno (sede da definire). Di seguito i calendari delle due competizioni. CAMPIONATO UNDER 20 – FASE NZIONALE GIRONE 1 1° GIORNATA - 29.04.12 ore 12.30 VALSUGANA R. PADOVA - RUGBY PETRARCA RUGBY VIADANA - RUGBY CALVISANO 2° GIORNATA - 06.05.12 ore 12.30 RUGBY PETRARCA - RUGBY VIADANA RUGBY CALVISANO - VALSUGANA R. PADOVA 3° GIORNATA - 13.05.12 ore 12.30 RUGBY VIADANA - VALSUGANA R. PADOVA RUGBY PETRARCA - RUGBY CALVISANO 4° GIORNATA - 20.05.12 ore 12.30 VALSUGANA R. PADOVA - RUGBY VIADANA RUGBY CALVISANO - RUGBY PETRARCA 5° GIORNATA - 27.05.12 ore 12.30 RUGBY PETRARCA - VALSUGANA R. PADOVA RUGBY CALVISANO - RUGBY VIADANA 6° GIORNATA - 03.06.12 ore 12.30 RUGBY VIADANA - RUGBY PETRARCA VALSUGANA R. PADOVA - RUGBY CALVISANO GIRONE 2 1° GIORNATA - 29.04.12 ore 12.30 AMAT. PARMA RUGBY - CROCIATI RUGBY FC POL. LAZIO RUGBY 1927 - UNIONE R. CAPITOLINA 2° GIORNATA - 06.05.12 ore 12.30 CROCIATI RUGBY FC - POL. LAZIO RUGBY 1927 UNIONE R. CAPITOLINA - AMAT. PARMA RUGBY 3° GIORNATA - 13.05.12 ore 12.30 POL. LAZIO RUGBY 1927 - AMAT. PARMA RUGBY CROCIATI RUGBY FC - UNIONE R. CAPITOLINA 4° GIORNATA - 20.05.12 ore 12.30 AMAT. PARMA RUGBY - POL. LAZIO RUGBY 1927 UNIONE R. CAPITOLINA - CROCIATI RUGBY FC 5° GIORNATA - 27.05.12 ore 12.30 CROCIATI RUGBY FC - AMAT. PARMA RUGBY UNIONE R. CAPITOLINA - POL. LAZIO RUGBY 1927 6° GIORNATA - 03.06.12 ore 12.30 POL. LAZIO RUGBY 1927 - CROCIATI RUGBY FC AMAT. PARMA RUGBY - UNIONE R. CAPITOLINA COPPA MARIO LODIGIANI UNDER 16 – FASE NAZIONALE GIRONE 1 1° GIORNATA - 29.04.12 ore 12.30 BENETTON R. TREVISO - RUGBY VICENZA CUS TORINO RUGBY - RUGBY VIADANA 2° GIORNATA - 06.05.12 ore 12.30 RUGBY VICENZA - CUS TORINO RUGBY RUGBY VIADANA - BENETTON R. TREVISO 3° GIORNATA - 13.05.12 ore 12.30 CUS TORINO RUGBY - BENETTON R. TREVISO RUGBY VICENZA - RUGBY VIADANA 4° GIORNATA - 20.05.12 ore 12.30 BENETTON R. TREVISO - CUS TORINO RUGBY RUGBY VIADANA - RUGBY VICENZA 5° GIORNATA - 27.05.12 ore 12.30 RUGBY VICENZA - BENETTON R. TREVISO RUGBY VIADANA - CUS TORINO RUGBY 6° GIORNATA - 03.06.12 ore 12.30 CUS TORINO RUGBY - RUGBY VICENZA BENETTON R. TREVISO - RUGBY VIADANA GIRONE 2 1° GIORNATA - 29.04.12 ore 12.30 UNIONE R. CAPITOLINA - POL. L'AQUILA R. LIVORNO RUGBY - U.S. FIRENZE R. 1931 2° GIORNATA - 06.05.12 ore 12.30 POL. L'AQUILA R. - LIVORNO RUGBY U.S. FIRENZE R. 1931 - UNIONE R. CAPITOLINA 3° GIORNATA - 13.05.12 ore 12.30 LIVORNO RUGBY - UNIONE R. CAPITOLINA POL. L'AQUILA R. - U.S. FIRENZE R. 1931 4° GIORNATA - 20.05.12 ore 12.30 UNIONE R. CAPITOLINA - LIVORNO RUGBY U.S. FIRENZE R. 1931 - POL. L'AQUILA R. 5° GIORNATA - 27.05.12 ore 12.30 POL. L'AQUILA R. - UNIONE R. CAPITOLINA U.S. FIRENZE R. 1931 - LIVORNO RUGBY 6° GIORNATA - 03.06.12 ore 12.30 LIVORNO RUGBY - POL. L'AQUILA R. UNIONE R. CAPITOLINA - U.S. FIRENZE R. 1931 Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
