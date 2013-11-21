Loading...

RILASCIO GIOCATORI SQUADRA NAZIONALE - PAVANELLO, VOSAWAI, SGARBI, DI BERNARDO

21/11/2013

RILASCIO GIOCATORI SQUADRA NAZIONALE

Roma – Il Commissario Tecnico Jacques Brunel, a seguito dell’annuncio della formazione che affronterà l’Argentina sabato 23 novembre allo
Stadio Olimpico di Roma, ha disposto il rientro al Club di appartenenza degli atleti Antonio Pavanello (Benetton Treviso), Manoa Vosawai (Benetton
Treviso), Alberto Sgarbi (Benetton Treviso) ed Alberto Di Bernardo (Benetton Treviso).

Pavanello e Vosawai rientreranno al Club nella giornata di domani, Sgarbi e Di Bernardo immediatamente dopo la conclusione del Cariparma Test Match
Italia v Argentina.

Gli atleti saranno utilizzabili nell’ottava giornata di RaboDirect PRO12 tra Benetton Treviso e Leinster Rugby di domenica 24 novembre (ore 15,
diretta Italia 2).


