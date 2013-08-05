Home Senza categoria RIO 2016, TRE ANNI AL VIA: IL RUGBY A SETTE RIPORTA L'OVALE AI GIOCHI

di Redazione 05/08/2013

VILK, CT DEGLI AZZURRI: “CAMMINO DURO, MA SFRUTTEREMO OGNI POSSIBILITA’”

BARATTIN, CAPITANO DELLA FEMMINILE: “E’ IL SOGNO DI OGNI ATLETA, CI PROVIAMO”

Roma – Tre anni, millenovantasei giorni: è il tempo che separa il rugby dal fare ritorno ai Giochi Olimpici, da cui la palla ovale manca

dall’edizione parigina del 1924.

Un ritorno, quello nel programma olimpico, fortemente voluto dall’International Rugby Board e dal suo Presidente Bernard Lapasset e che, tra tre

anni, a Rio de Janeiro, porterà le migliori Nazionali maschili e femminili del rugby sevens a contendersi una medaglia d’oro, il titolo più ambito

dagli sportivi di tutto il mondo.

Andy Vilk, da quest’anno nuovo responsabile tecnico dell’Italia 7s maschile dopo essere stato, in carriera, capitano dell’Inghilterra, una delle

potenze di specialità, non ha dubbi: “I Giochi sono una fantastica possibilità di crescita per il rugby a sette e per il rugby in generale – ha

detto Vilk, che si divide tra il ruolo di tecnico azzurro e la propria carriera agonistica con il Cammi Calvisano – e, senza dubbio, sono il

palcoscenico che ogni sportivo sogna”.

“Siamo stati a Kazan in luglio per le Universiadi, un assaggio di quello che potrà essere Rio: vivere il villaggio, conoscere atleti di altri

sport, condividere esperienze è qualcosa di eccezionale, così come rappresentare il proprio Paese al massimo livello possibile. Le Olimpiadi sono un

traguardo enorme per il rugby. L’Italia oggi è un passo indietro rispetto alle grandi squadre di questa specialità, dobbiamo recuperare terreno se

vogliamo puntare ad un posto a Rio, e non sarà facile. Ma il rugby a sette regala sempre sorprese, noi porteremo avanti il nostro programma e

proveremo a farci trovare pronti a sfruttare le chance che si presenteranno lungo la strada” ha aggiunto Vilk, medaglia argento ai Giochi del

Commonwealth 2006.

Da un argento all’altro: Sara Barattin, trequarti del Rugby Casale, è il capitano dell’Italseven femminile che, alle Universiadi, è arrivata sul

secondo gradino del podio dietro alla Russia evidenziando un nuovo momento di crescita nella vita sportiva dell’ambizioso gruppo guidato da Andrea

Di Giandomenico: “L’argento alle Universiadi è stato un bel risultato, non è la prima volta che in questa manifestazione otteniamo piazzamenti

importanti, ma è anche vero che non siamo riuscite a qualificarci ai Mondiali di specialità del giugno scorso a Mosca e questo deve farci riflettere

su dove siamo” ha detto il capitano delle Azzurre del Seven.

“Non possiamo nascondere che le Olimpiadi, per noi Azzurre, sarebbero il coronamento di tutta una vita sportiva, ma i posti a disposizione non

saranno molti e questo aumenta la difficoltà del percorso che ci aspetta. Kazan, le nostre prestazioni, lo spirito che il gruppo ha saputo esprimere

ci hanno dato entusiasmo: partiamo da qui, dall’argento universitario, per trovare la strada che porta in Brasile”.







