[RUGBY NOTIZIE] RTL 102.5 NUOVO PARTNER DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
di Redazione
17/01/2013
RTL 102.05 NUOVO PARTNER DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
RTL 102.5, la radio più ascoltata d’Italia con 6.630.000 ascoltatori al giorno, da quest’anno è media partner ufficiale della Federazione
Italiana di Rugby e della Nazionale Italiana di Rugby.
“RTL 102.5 sposa e si rispecchia nei valori del rugby – dichiara il Presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci – lealtà, coraggio, generosità,
spirito di gruppo. Un patrimonio di valori ricchissimo, superiore, di gran lunga, ad ogni altra disciplina sportiva. Vogliamo fortemente contribuire a
comunicare, oltre all’aspetto agonistico, tutto ciò che è parte fondamentale del rugby. Proprio per questo siamo orgogliosi di legare il nostro
marchio alla F.I.R e alla Nazionale Italiana”.
“Siamo entusiasti di poter accogliere RTL 102.5 nella famiglia del rugby italiano – ha detto il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi – e
consapevoli della grande opportunità che questa partnership rappresenta: RTL 102.5 è la radio più diffusa nel nostro Paese e siamo certi che
contribuirà in modo significativo alla promozione del rugby e dell’immagine degli Azzurri in Italia”.
RTL 102.5 seguirà con i propri giornalisti il torneo “RBS 6 Nations” che inizierà sabato 2 febbraio e i Cariparma Test Match di Novembre.
Aggiornamenti in tempo reale sui risultati delle gare, collegamenti con i propri inviati dentro e fuori lo stadio, pre e post partita, interviste con
i giocatori daranno una copertura totale di tutte le partite della Nazionale Italiana di Rugby.
Ufficio Stampa RTL 102.5
Valentina Facchinetti – 02.25096293 - 335.7794315
