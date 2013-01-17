Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] RTL 102.5 NUOVO PARTNER DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

di Redazione 17/01/2013

RTL 102.5, la radio più ascoltata d’Italia con 6.630.000 ascoltatori al giorno, da quest’anno è media partner ufficiale della Federazione

Italiana di Rugby e della Nazionale Italiana di Rugby.

“RTL 102.5 sposa e si rispecchia nei valori del rugby – dichiara il Presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci – lealtà, coraggio, generosità,

spirito di gruppo. Un patrimonio di valori ricchissimo, superiore, di gran lunga, ad ogni altra disciplina sportiva. Vogliamo fortemente contribuire a

comunicare, oltre all’aspetto agonistico, tutto ciò che è parte fondamentale del rugby. Proprio per questo siamo orgogliosi di legare il nostro

marchio alla F.I.R e alla Nazionale Italiana”.

“Siamo entusiasti di poter accogliere RTL 102.5 nella famiglia del rugby italiano – ha detto il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi – e

consapevoli della grande opportunità che questa partnership rappresenta: RTL 102.5 è la radio più diffusa nel nostro Paese e siamo certi che

contribuirà in modo significativo alla promozione del rugby e dell’immagine degli Azzurri in Italia”.

RTL 102.5 seguirà con i propri giornalisti il torneo “RBS 6 Nations” che inizierà sabato 2 febbraio e i Cariparma Test Match di Novembre.

Aggiornamenti in tempo reale sui risultati delle gare, collegamenti con i propri inviati dentro e fuori lo stadio, pre e post partita, interviste con

i giocatori daranno una copertura totale di tutte le partite della Nazionale Italiana di Rugby.

Ufficio Stampa RTL 102.5

Valentina Facchinetti – 02.25096293 - 335.7794315





