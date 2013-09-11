RUGBY 2014, IN LIBRERIA IL NUOVO ANNUARIO PACITTI/VOLPE
di Redazione
11/09/2013
RUGBY 2014, IN LIBRERIA IL NUOVO ANNUARIO PACITTI/VOLPE
Roma – E' in uscita in libreria "Rugby 2014", la nuova edizione dell'annuario ovale curato da Paolo Pacitti e Francesco Volpe, due tra le firme
storiche del panorama rugbistico italiano.
L'edizione 2014, totalmente rinnovata, con foliazione aumentata di ottanta pagine e per la prima volta interamente a colori e con un'ampia
documentazione fotografica, rende omaggio in copertina ad Andrea Lo Cicero, il pilone catanese ritiratosi lo scorso 16 marzo dopo 103 caps in azzurro.
La pubblicazione, come sempre, propone ampie sezione statistiche dedicate alla Nazionale, al RaboDirect PRO12, all'Eccellenza ed al rugby mondiale ed
è acquistabile al prezzo di copertina di 22€ nei tradizionali punti vendita di Roma (Pagine di Sport), Milano (Libreria dello Sport), Treviso
(libreria Canova), Rovigo (edicola De Marchi) e L'Aquila (libreria Colacchi).
E' inoltre disponibile l'ebook, scaricabile dal link sottostante al prezzo di 14€.
Clicca qui per l'ebook di "Rugby 2014"
Sono inoltre disponibili in formato digitale tutte le edizioni arretrate dell'annuario cliccando QUI
Redazione