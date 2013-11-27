Loading...

RUGBY WORLD CUP 2015, ANNUNCIATI GLI ORARI DEI CALCI D'INIZIO

27/11/2013

Dublino – L’organizzazione di Rugby World Cup ha annunciato oggi gli orari dei quarantotto incontri dell’edizione inglese del 2015.

L’Italia, inserita nella Pool D, esordirà a Twickenham contro la Francia il 19 settembre alle 17 locali (18 in Italia), affronterà il Canada
all’Elland Road di Leeds il 26 settembre alle 14.30 (15.30 in Italia), tornerà a Londra per sfidare l’Irlanda allo Stadio Olimpico il 4 ottobre
alle 17 (18 in Italia) e chiuderà la fase eliminatoria al Sandy Park di Exeter l’11 ottobre contro Europa 2 alle 14.30 (15.30 in Italia).

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DELLA RUGBY WORLD CUP 2015

Il match inaugurale della Rugby World Cup “Inghilterra 2015” è in calendario il 18 settembre alle ore 20 (21 in Italia) a Twickenham tra i
padroni di casa dell’Inghilterra e la vincitrice del girone di qualificazione oceanico, Oceania 1.


La Finale che assegnerà l’ottava edizione della Webb Ellis Cup si disputerà a Twickenham, il 31 ottobre 2015, alle ore 17 locali.


