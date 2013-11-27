RUGBY WORLD CUP 2015, BIGLIETTI IN VENDITA DALL'1 GENNAIO 2014
di Redazione
27/11/2013
RUGBY WORLD CUP 2015, BIGLIETTI IN VENDITA DALL'1 GENNAIO 2014
OLTRE DUE MILIONI E TRECENTOMILA TAGLIANDI PER GLI APPASSIONATI
Roma – Gli appassionati di tutto il mondo possono iniziare a pianificare la loro presenza alla Rugby World Cup inglese del 2015 dopo l’annuncio
del programma di ticketing della più importante competizione rugbistica.
Il comitato organizzatore di “Inghilterra 2015” e l’International Rugby Board hanno confermato oggi che saranno almeno due milioni e
trecentomila i biglietti messi in vendita per i 48 incontri dell’ottava rassegna iridata.
La strategia di ticketing è stata pianificata per essere il più accessibile e abbordabile possibile. I biglietti andranno in vendita attraverso un
processo volto tanto a garantire una concreta chance per acquistare i biglietti per gli appassionati di lungo corso che ad avvicinare nuovi fans.
Clicca qui per i prezzi dei biglietti ed il calendario delle singole partite
I prezzi dei biglietti per gli incontri della fase a gironi saranno in vendita a partire da 15 sterline e ci saranno biglietti ridotti per i giovani a
partire da 7 sterline per 41 dei 48 incontri in programma. I prezzi dei biglietti varieranno da 7 a 315 sterline per gli incontri della fase a gironi,
da 15 a 515 sterline per quarti di finale e semifinali e da 150 a 715 sterline per la Finale del 31 ottobre.
I primi biglietti andranno in vendita dal primo gennaio 2014, attraverso i pacchetti-viaggio (www.rugbyworldcup.com/supportertours), mentre dal 2
febbraio saranno disponibili i pacchetti ospitalità (www.rugbyworldcup.com/hospitality), mentre a settembre 2014, un anno prima del via della Rugby
World Cup, inizierà la vendita generale dei biglietti ancora disponibili.
Maggiori informazioni sul sito internet ufficiale, www.rugbyworldcup.com
Redazione