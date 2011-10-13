(RUGBY NOTIZIE) RWC 2011 DE SANTIS TMO PER LA SEMIFINALE
RWC 2011. GIULIO DE SANTIS NOMINATO TMO PER LA SEMIFINALE GALLES - FRANCIA. RWC 2011. GIULIO DE SANTIS TMO NELLA SEMIFINALE GALLES – FRANCIA L'arbitro internazionale Giulio de Santis è stato designato TMO ((Television Match Officer) per la semifinale tra Galles e Francia in programma sabato 15 ottobre 2011 ore 21.00 (ore 10 in Italia)all'Eden Park di Auckland. Giulio De Santis affiancherà il direttore di gara Alan Rolland (Irlanda) ed i giudici di linea Jonathan Kaplan (Sud Africa) e Wayne Barnes (Inghilterra) designati quale terna dell'incontro.
