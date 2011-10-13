Loading...

(RUGBY NOTIZIE) RWC 2011 DE SANTIS TMO PER LA SEMIFINALE

13/10/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 123.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 13 ottobre 2011 RWC 2011. GIULIO DE SANTIS NOMINATO TMO PER LA SEMIFINALE GALLES - FRANCIA. RWC 2011. GIULIO DE SANTIS TMO NELLA SEMIFINALE GALLES â FRANCIA Lâarbitro internazionale Giulio de Santis Ã¨ stato designato TMO ((Television Match Officer) per la semifinale tra Galles e Francia in programma sabato 15 ottobre 2011 ore 21.00 (ore 10 in Italia)allâEden Park di Auckland. Giulio De Santis affiancherÃ  il direttore di gara Alan Rolland (Irlanda) ed i giudici di linea Jonathan Kaplan (Sud Africa) e Wayne Barnes (Inghilterra)  designati quale terna dell'incontro. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
