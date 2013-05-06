[RUGBY NOTIZIE] SAMOA, I CONVOCATI PER IL TORNEO SUDAFRICANO DI GIUGNO: Il 15.6 TEST CON L'ITALIA A NELSPRUIT
di Redazione
06/05/2013
SAMOA, I CONVOCATI PER IL TORNEO SUDAFRICANO DI GIUGNO
TEST MATCH CONTRO L'ITALIA DI BRUNEL IL 15 GIUGNO A NELSPRUIT
Apia (Samoa) – Il CT di Samoa Stephen Betham ha annunciato oggi la lista dei convocati per le Castle Lager Series di giugno, torneo internazionale
che vedrà il XV del Pacifico del Sud impegnato al fianco di Italia, Sudafrica e Scozia.
La squadra unisce atleti di grande esperienza internazionale come Census Johnston, Daniel Leo ed Alesana Tuilagi a sei esordienti sulla scena
internazionale quali Manu Leiatua, Jack Lam, Auvasa Faleali'i, Isaia Tuifua, Brando Va'aulu e Alapati Leiua.
Betham punta su un gruppo eterogeneo, con atleti provenienti sia dai Club dell’arcipelago che dai principali tornei di tutto il mondo, dal Super
Rugby australe alla Premiership inglese, dal Top14 transalpino al campionato giapponese, dal RaboDirect PRO12 alla Liga spagnola.
Ancora da assegnare il capitanato per il torneo sudafricano, in cui Samoa affronterà la Scozia nella prima giornata l’8 giugno a Durban e
l’Italia di Brunel una settimana più tardi a Nelspruit.
Terza ed ultima giornata del torneo il 22 giugno a Pretoria, con le prime due squadre meglio classificate dopo i primi centosessanta minuti che si
affronteranno in finale, mentre terza e quarta in classifica si sfideranno per il gradino più basso del podio.
Questi i convocati di Samoa:
Piloni
Census Johnston – Stade Toulousain (Francia)
Logovii Mulipola – Leicester Tigers (Inghilterra)
Sakaria Taulafo – London Wasps (Inghilterra)
James Johnston – Harlequins (Inghilterra)
Tallonatori
Tii Paulo – ASM Clermont-Auvergne (Francia)
Wayne Ole Avei – Bordeaux (Francia)
Manu Leiataua – North Harbour (Nuova Zelanda)
Seconde linee
Kane Thompson – Canon Eagles (Giappone)
Iosefa Tekori – Castres Olympique (Francia)
Daniel Leo – Perpignan (Francia)
Teofilo Paulo – Cardiff Blues (Galles)
Terze linee
Taiasina Tuifua – Newcastle Falcons (Inghilterra)
Alafoti Faosiliva – Bristol Rugby Club (Inghilterra)
Ofisa Treviranus – London Irish (Inghilterra)
Jack Lam – Wellington Hurricanes (Nuova Zelanda)
Maurie Faasavalu – Harlequins (Inghilterra)
Faalemiga Selesele – Moata’a (Samoa)
Mediani di mischia
Kahn Fotualii – Ospreys (Galles)
Jeremy Sua – Canterbury Crusaders (Nuova Zelanda)
Auvasa Falealii – Thas Newcastle (Australia)
Mediani d’apertura
Tusiata Pisi – Wellington Hurricanes (Nuova Zelanda)
Ki Anufe – Marist Auckland (Nuova Zelanda)
Centri
George Pisi – Northampton Saints (Inghilterra)
Johnny Leota – Sale Sharks (Inghilterra)
Isaia Tuifua – Vigo Rugby Club (Spagna)
Brandon Vaaulu – Tokyo Gas (Giappone)
Ali
Alesana Tuilagi – NTT Shining Arcs (Giappone)
Alapati Leiua – Wellington Hurricanes (Nuova Zelanda)
Robert Lilomaiava – Vaiala Rugby Club (Samoa)
Estremi
Paul Williams – Stade Francais (Francia)
James Sooialo – Wellington Norths (Nuova Zelanda)
TEST MATCH CONTRO L'ITALIA DI BRUNEL IL 15 GIUGNO A NELSPRUIT
Apia (Samoa) – Il CT di Samoa Stephen Betham ha annunciato oggi la lista dei convocati per le Castle Lager Series di giugno, torneo internazionale
che vedrà il XV del Pacifico del Sud impegnato al fianco di Italia, Sudafrica e Scozia.
La squadra unisce atleti di grande esperienza internazionale come Census Johnston, Daniel Leo ed Alesana Tuilagi a sei esordienti sulla scena
internazionale quali Manu Leiatua, Jack Lam, Auvasa Faleali'i, Isaia Tuifua, Brando Va'aulu e Alapati Leiua.
Betham punta su un gruppo eterogeneo, con atleti provenienti sia dai Club dell’arcipelago che dai principali tornei di tutto il mondo, dal Super
Rugby australe alla Premiership inglese, dal Top14 transalpino al campionato giapponese, dal RaboDirect PRO12 alla Liga spagnola.
Ancora da assegnare il capitanato per il torneo sudafricano, in cui Samoa affronterà la Scozia nella prima giornata l’8 giugno a Durban e
l’Italia di Brunel una settimana più tardi a Nelspruit.
Terza ed ultima giornata del torneo il 22 giugno a Pretoria, con le prime due squadre meglio classificate dopo i primi centosessanta minuti che si
affronteranno in finale, mentre terza e quarta in classifica si sfideranno per il gradino più basso del podio.
Questi i convocati di Samoa:
Piloni
Census Johnston – Stade Toulousain (Francia)
Logovii Mulipola – Leicester Tigers (Inghilterra)
Sakaria Taulafo – London Wasps (Inghilterra)
James Johnston – Harlequins (Inghilterra)
Tallonatori
Tii Paulo – ASM Clermont-Auvergne (Francia)
Wayne Ole Avei – Bordeaux (Francia)
Manu Leiataua – North Harbour (Nuova Zelanda)
Seconde linee
Kane Thompson – Canon Eagles (Giappone)
Iosefa Tekori – Castres Olympique (Francia)
Daniel Leo – Perpignan (Francia)
Teofilo Paulo – Cardiff Blues (Galles)
Terze linee
Taiasina Tuifua – Newcastle Falcons (Inghilterra)
Alafoti Faosiliva – Bristol Rugby Club (Inghilterra)
Ofisa Treviranus – London Irish (Inghilterra)
Jack Lam – Wellington Hurricanes (Nuova Zelanda)
Maurie Faasavalu – Harlequins (Inghilterra)
Faalemiga Selesele – Moata’a (Samoa)
Mediani di mischia
Kahn Fotualii – Ospreys (Galles)
Jeremy Sua – Canterbury Crusaders (Nuova Zelanda)
Auvasa Falealii – Thas Newcastle (Australia)
Mediani d’apertura
Tusiata Pisi – Wellington Hurricanes (Nuova Zelanda)
Ki Anufe – Marist Auckland (Nuova Zelanda)
Centri
George Pisi – Northampton Saints (Inghilterra)
Johnny Leota – Sale Sharks (Inghilterra)
Isaia Tuifua – Vigo Rugby Club (Spagna)
Brandon Vaaulu – Tokyo Gas (Giappone)
Ali
Alesana Tuilagi – NTT Shining Arcs (Giappone)
Alapati Leiua – Wellington Hurricanes (Nuova Zelanda)
Robert Lilomaiava – Vaiala Rugby Club (Samoa)
Estremi
Paul Williams – Stade Francais (Francia)
James Sooialo – Wellington Norths (Nuova Zelanda)
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, SABATO ALLE 16 PRATO LO SPAREGGIO SALVEZZA CROCIATI v L'AQUILA
Articolo Successivo
BASSON IL MIGLIOR MARCATORE, PADRO' METAMAN DEL TORNEO
Redazione