[RUGBY NOTIZIE] SAN DONA', LA PROBABILE FORMAZIONE PER ROVIGO
di Redazione
24/01/2013
Questa la probabile formazione dell'M-Three San Donà per l'undicesima giornata del Campionato Italiano d'Eccellenza di sdabato, in trasferta sul
campo della Vea-FemiCZ Rovigo:
15 Secco/Robuschi, 14 Damo, 13 Iovu, 12 Flynn, 11 Florian, 10 Bacchin E., 9 Rorato, 8 Molitika, 7 Birchall, 6 Di Maggio, 5 Sala, 4 Gerini, 3
Filippetto, 2 Kudin, 1 Zanusso M.
16 Vian, 17 Zanusso L./Cendron, 18 Montani, 19 Mucelli, 20 Brussolo, 21 Pilla, 22 Cibin, 23 Zamparo.
campo della Vea-FemiCZ Rovigo:
15 Secco/Robuschi, 14 Damo, 13 Iovu, 12 Flynn, 11 Florian, 10 Bacchin E., 9 Rorato, 8 Molitika, 7 Birchall, 6 Di Maggio, 5 Sala, 4 Gerini, 3
Filippetto, 2 Kudin, 1 Zanusso M.
16 Vian, 17 Zanusso L./Cendron, 18 Montani, 19 Mucelli, 20 Brussolo, 21 Pilla, 22 Cibin, 23 Zamparo.
Articolo Precedente
VIADANA, LA FORMAZIONE PER LA MANTOVANI LAZIO
Redazione