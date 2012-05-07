SCELTE LE 25 AZZURRE PER L'EUROPEO FEMMINILE
di Redazione
07/05/2012
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) 07.05.2012 Scritto da Simona DETOMA -, Ufficio Stampa FIR Roma, 7 maggio 2012 SCELTE LE 25 AZZURRE PER L’EUROPEO FEMMINILE DAL 12 AL 19 MAGGIO ROVERETO CAPITALE DEL RUGBY IN ROSA Roma - Lasciata alle spalle l’edizione 2011-2012 del Campionato Nazionale Serie A e della Coppa Italia di Rugby a Sette, si apre per il rugby femminile una nuova finestra internazionale, dedicata agli Europei FIRA-AER in programma a Rovereto (Trento) dal 12 al 19 maggio. L’Italia “A” di Andrea Di Giandomenico e Daniele Porrino affronterà l’Inghilterra “A”, detentrice del Titolo, la Spagna e la Francia “A”. Le quattro formazioni compongono l’elite dell’Europeo mentre Olanda, Finlandia, Russia e Svezia sono inserite nel Girone B, di cui è risultata vincitrice la Svezia. Si sono concluse, infatti, ieri ad Enkoping le gare della poule B. Le padrone di casa svedesi hanno prima sbaragliato le Russe 67 a 0 e poi superato 10 a 3 l’Olanda che ha ottenuto il secondo piazzamento seguita da Russia e Finlandia. Per le Azzurre il torneo si aprirà con il match contro le cugine d’Oltralpe il 12 maggio alle 19.30 sul terreno dello Stadio Quercia che ospiterà tutti gli incontri della competizione. Nell’altro appuntamento del primo turno si affronteranno Inghilterra e Spagna (ore 17.30). Si tornerà a giocare giovedì 15: per l’Italia sarà il momento dello prova forse più impegnativa, quella contro la formazione inglese (ore 18.00). L’altro confronto opporrà la Francia alla Spagna (ore 20.00). L’epilogo della manifestazione si avrà il 19 maggio con le Azzurre che affronteranno la formazione iberica alle 17.30. Seguirà alle 19.30 Inghilterra-Francia. La competizione europea che dal 2008 ha assunto cadenza quadriennale, torna in Italia per la quarta volta: nel 1995 fu di scena a Treviso, quattro anni dopo, nel 1999, a Belluno e nel 2006 a San Donà, edizione vinta dall’Italia che confermò il piazzamento dell’anno precedete ad Amburgo. La comitiva italiana si ritroverà a Rovereto giovedì 10 maggio. Di seguito l’elenco delle atlete convocate. Ilaria ARRIGHETTI (Rugby Monza 1946, 1 CAP) Debora BALLARINI (ASD Mustang Rugby Pesaro, 6 CAPS) Sara BARATTIN (Rugby Casale ASD, 42 CAPS) Anna BARBANTI (Mustang Rugby Pesaro, 1 CAP) Melissa BETTONI (Red&Blu Rugby ASD, 5 CAPS) Giuliana CAMPANELLA (Red&Blu Rugby ASD, 57 CAPS) Awa COULIBALY (Rugby Monza 1949, NO CAP) Elisa CUCCHIELLA (Red&Blu Rugby ASD, 46 CAPS) Marta FERRARI (ASD Rugby Riviera Del Brenta, 0 CAP) Silvia FOLLI (Valsugana R. Padova, 0 CAP) Manuela FURLAN (Benetton Rugby Treviso, 25 CAPS) Lucia GAI (ASD Rugby Riviera Del Brenta, 23 CAPS) Silvia GAUDINO (ASD Rugby Monza 1949, 47 CAPS) Elisa GIORDANO (Valsugana R. Padova, 0 CAP) Cristina MOLIC (ASD Rugby Riviera Del Brenta, 10 CAPS) Maria Chiara NESPOLI (ASD Rugby Riviera Del Brenta, 8 CAPS) Valentina RUZZA (Valsugana Rugby Padova, 2 CAP) Veronica SCHIAVON (ASD Rugby Riviera Del Brenta, 57 CAPS) Michela SILLARI (Rugby Colorno FC SRL SSD, 4 CAPS) Claudia TEDESCHI (Red&Blu Rugby, 6 CAPS) Alice TREVISAN (ASD Rugby Riviera Del Brenta, 10 CAPS) Maria Diletta VERONESE (Valsugana Rugby Padova ASD, 22 CAPS) Paola ZANGIROLAMI (Valsugana Rugby Padova ASD, 47 CAPS) Sara ZANON (Benetton Rugby Treviso, 14 CAPS) Cecilia ZUBLENA (Rugby Sassenage, 14 CAPS) Il calendario della Poule “A” 12 maggio 2012 ore 17.30 Inghilterra – Spagna ore 19.00 Italia - Francia 15 maggio 2012 ore 18.00 Italia - Inghilterra ore 20.00 Francia – Spagna 19 maggio 2012 ore 17.30 Italia – Spagna ore 19.30 Inghilterra – Francia CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE L’edizione n. 14 dell’Europeo Femminile verrà presentata alla stampa domani, martedì 8 maggio, alle ore 18.00 presso la Sala Urban Center di Rovereto (Corso Rosmini, 58) Interverranno: Andrea Miorandi, sindaco di Rovereto; Franco Frisinghelli, assessore allo sport di Rovereto: Guido Rebesco, delegato FIR di Trento; Tullio Rosolen, delegato FIRA Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
ECCELLENZA, PROCEDURE DI ACCREDITO FINALE-1
Articolo Successivo
ESTRA I CAVALIERI PRATO IN FINALE, MOGLIANO BATTUTO 18-16
Redazione