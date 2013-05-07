[RUGBY NOTIZIE] SCOZIA, I CONVOCATI PER IL QUADRANGOLARE ESTIVO IN SUDAFRICA
di Redazione
07/05/2013
SCOZIA, I CONVOCATI PER IL QUADRANGOLARE ESTIVO IN SUDAFRICA
Edinburgo (Scozia) – Sono trentuno i giocatori convocati dal CT della Scozia Scott Johnson per il quadrangolare di questa estate in Sudafrica con
gli Springboks, l’Italia e Samoa.
Gli highlanders, reduci dal terzo posto dell’RBS 6 Nazioni affronteranno Samoa (Durban, sabato 8 giugno) e Sudafrica (Nelspruit, sabato 15 giugno)
mentre l’avversaria dell’ultima giornata verrà definita in base alla classifica dopo i primi due turni del torneo.
Nove gli esordienti, con Kelly Brown confermato capitano.
Questi i convocati:
Avanti: John Barclay (Glasgow Warriors), Johnnie Beattie (Montpellier), Kelly Brown (Saracens) capitano, Geoff Cross (Edinburgh Rugby), David Denton
(Edinburgh Rugby), Alasdair Dickinson (Sale Sharks), Ross Ford (Edinburgh Rugby), Grant Gilchrist (Edinburgh Rugby), Ryan Grant (Glasgow Warriors),
Jim Hamilton (Gloucester Rugby), Alastair Kellock (Glasgow Warriors), Steven Lawrie* (Edinburgh Rugby), Moray Low (Glasgow Warriors), Pat MacArthur*
(Glasgow Warriors), Euan Murray (Worcester Warriors), Alasdair Strokosch (Perpignan), Tim Swinson* (Glasgow Warriors), Ryan Wilson (Glasgow Warriors).
Trequarti: Alex Dunbar* (Glasgow Warriors), Tom Heathcote (Bath Rugby), Peter Horne* (Glasgow Warriors), Ruaridh Jackson (Glasgow Warriors), Greig
Laidlaw (Edinburgh Rugby), Sean Lamont (Glasgow Warriors), Peter Murchie* (Glasgow Warriors), Henry Pyrgos (Glasgow Warriors), Matt Scott (Edinburgh
Rugby), Tommy Seymour* (Glasgow Warriors), Duncan Taylor* (Saracens), Greig Tonks* (Edinburgh Rugby), Tim Visser (Edinburgh Rugby)
*esordiente
Redazione