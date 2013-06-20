Home Senza categoria SCOZIA, LA FORMAZIONE CHE AFFRONTA L'ITALIA SABATO A PRETORIA

SCOZIA, LA FORMAZIONE CHE AFFRONTA L'ITALIA SABATO A PRETORIA

di Redazione 20/06/2013



Pretoria (Sudafrica) – Scott Johnson, CT ad interim della Scozia, ha annunciato la formazione che affronterà l’Italia sabato al Loftus Versveld

di Pretoria nella finale 3°-4° posto delle Castle Lager Series.

Gli scozzesi, come gli Azzurri di Brunel, sono ancora in cerca del primo successo nel quadrangolare estivo in Sudafrica dopo le sconfitte contro Samoa

a Durban (27-17) e Springboks a Nelspruit (30-17).

Anche gli scozzesi, come e più dell’Italia, hanno dovuto fare i conti in queste due settimane con numerosi infortuni e schierano, specialmente tra

i trequarti, una formazione con molti atleti alle prime esperienze internazionali.

“La prestazione con il Sudafrica è stata incoraggiante – ha detto il tecnico scozzese, ma adesso dobbiamo essere sicuri di costruire su quelle

basi per progredire contro l’Italia. Ad inizio del tour avevo detto che avremmo dovuto usare queste partite per allargare la rosa e capire se alcuni

giocatori fossero pronti per il palcoscenico internazionale. E’ quello che è successo ed è quello che volevamo, adesso però vogliamo anche finire

questo torneo nel migliore dei modi contro un XV italaino che conosciamo bene e che rispettiamo profondamente”.

Questa la formazione della Scozia:

15 Peter MURCHIE (Glasgow Warriors, 1 cap)

14 Tommy SEYMOUR (Glasgow Warriors, 1 cap)

13 Alex DUNBAR (Glasgow Warriors, 2 caps)

12 Matt SCOTT (Edinburgh Rugby, 14 caps)

11 Sean LAMONT (Glasgow Warriors, 78 caps)

10 Tom HEATHCOTE (Bath Rugby, 2 caps)

9 Greig LAIDLAW (Edinburgh Rugby, 20 caps) - capitano

8 Johnnie BEATTIE (Montpellier, 23 caps)

7 Alasdair STROKOSCH (Perpignan, 34 caps)

6 David DENTON (Edinburgh Rugby, 13 caps)

5 Alastair KELLOCK (Glasgow Warriors, 54 caps)

4 Tim SWINSON (Glasgow Warriors, 1 cap)

3 Euan MURRAY (Worcester Warriors, 55 caps)

2 Scott LAWSON (Newcastle Falcons, 37 caps)

1 Alasdair DICKINSON (Edinburgh Rugby, 26 caps)

a disposizione

16 Fraser BROWN (Glasgow Warriors, esordiente)

17 Loray LOW (Glasgow Warriors, 20 caps)

18 Jon WELSH (Glasgow Warriors, 1 cap)

19 Grant GILCHRIST (Edinrbugh Rugby, 2 caps)

20 Robert HARLEY (Glasgow Warriors, 4 caps)

21 Henry PIRGOS (Glasgow Warriors, 8 caps)

22 Duncan TAYLOR (Saracens, 2 caps)

23 Tim VISSER (Edinburgh Rugby, 11 caps)







