SCUOLE IN META: DOMANI 5000 STUDENTI IN CAMPO PER IL CAMPIONATO ITALIANO DELLE SCUOLE
di Redazione
17/05/2013
Roma – Roma, Favaro Veneto e Taliercio (provincia di Venezia) sono le sedi che ospiteranno l’atto conclusivo dell’edizione 2012-2013 del Campionato delle Scuole e dei Giochi Sportivi Studenteschi. Nelle tre sedi stanno arrivando, già da questo primo pomeriggio, le rappresentative scolastiche di sedici regioni: circa cinquemila studenti che daranno vita alla festa del rugby, momento di verifica delle attività svolte durante tutto l’anno scolastico. Ragazzi e ragazze che si avvicinano al rugby per la prima volta, un numero che cresce di anno in anno: “Rispetto alla scorsa stagione abbiamo avuto un aumento di circa mille giocatori tesserati dagli enti scolastici per un totale di 10.415 nuovi tesseramenti” – spiega il responsabile FIR del progetto scuola, Tullio Rosolen – “ed in particolare si evidenzia una maggiore diffusione a livello scolastico del rugby femminile (saranno dodici le regioni rappresentate dalle giovanissime rugbiste in erba, ndr)". Sono quattro le categorie rappresentate ai Giochi Sportivi Studenteschi: Under 14 ed Under 16, sia maschile che femminile. Parteciperanno al Campionato delle Scuole le squadre miste delle categorie Under 10, Under 11 ed Under 12 e le squadre maschili e femminili delle categorie Under 14 ed Under 16. Le gare inizieranno sui vari campi domani alle 8.30: a Roma si gioca su tutti i campi del Centro di Preparazione Olimpica del CONI, Giulio Onesti; a Favaro Veneto e Taliercio, sui campi messi a disposizione dalle Amministrazioni Comunali e dalle società Junior Team Rugby Venezia Mestre e Lyons Rugby Venezia Mestre. Sono oltre trecento i volontari presenti nelle strutture fra direttori di gara, tecnici ed arbitri per la parte sportiva e personale sanitario, addetti alla ristorazione e al supporto logistico per fornire assistenza alle comitive in ogni momento. Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) link Cancellazione dalla lista ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1823&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Articolo Precedente
ESTRA I CAVALIERI SI PREPARANO PER LA SEMIFINALE DI RITORNO
Articolo Successivo
VIADANA, APERTO UN CONTO PER LA FAMIGLIA CONDE IN VISTA DELLA SEMIFINALE
Redazione