SEI NAZIONE FEMMINILE, IL RUGBY IN ROSA SBARCA SU SPORTITALIA
di Redazione
15/03/2013
Il Sei Nazioni Femminile sbarca su Sportitalia: occhi puntati dunque a Parabiago, dove le Azzurre affronteranno l’Irlanda. Il XV irlandese arriva in Italia con i gradi di campione già acquisiti nelle precedenti quattro uscite. Ma un motivo di interesse in più è dato dalla possibilità, da parte delle ragazze irlandesi, di conquistare per la prima volta il Grande Slam, cosa mai riuscita all’Irlanda nelle precedenti edizioni del Sei Nazioni Femminile, proprio in occasione della festa di San Patrizio, patrono d’Irlanda. Le ragazze di Di Giandomenico, dunque, proveranno a fermare l’Irlanda e a rendere indimenticabile questo Sei Nazioni: in caso di vittoria, le azzurre potrebbero ambire a raggiungere il secondo posto, traguardo mai raggiunto da nessuna Nazionale azzurra. Per tutti questi motivi, Sportitalia ha riservato uno spazio al rugby rosa sulle proprie emittenti: la gara sarà trasmessa in diretta, a partire dalle ore 15:00, sia sul canale Sportitalia 2 che sul canale irlandese RTE. La telecronaca sarà affidata alla voce di Daniele Piervincenzi, impreziosita dagli interventi tecnici di Sara Pettinelli, 38 caps in azzurro. Ricco il programma anche al termine della partita: è prevista la cerimonia di premiazioni delle giocatrici irlandesi, che sarà effettuata dai dirigenti del Sei Nazioni, con la consegna al XV d’Irlanda del Trofeo delle Sei Nazioni Femminile. Simone Martellucci Ufficio Stampa FIR - Stagista Tel: +390645213157 Mob. +393298879696 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
