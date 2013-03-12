[RUGBY NOTIZIE] SEI NAZIONI FEMMINILE, LE 24 AZZURRE PER L'IRLANDA
di Redazione
12/03/2013
inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista
Roma, 12 marzo 2013
6 NAZIONI FEMMINILE: LE 24 AZZURRE PER L'IRLANDA
Roma - Il CT Andrea Di Giandomenico ha reso nota la lista delle atlete convocate In vista del quinto ed ultimo turno del Torneo delle 6 Nazioni
Femminile, che vedrà impegnate le Azzurre contro l’Irlanda a Parabiago (Milano) domenica 17 marzo alle ore 15:00.
Rispetto al gruppo impegnato contro l'Inghilterra a Esher, rientra anche Ilaria Arrighetti, portando il gruppo delle convocate a ventiquattro.
La comitiva italiana si ritroverà presso l’Hotel del Riale di Parabiago giovedì 14 marzo, in preparazione della partita di domenica.
Queste sono le 24 convocate:
Ilaria ARRIGHETTI (ASD RUGBY MONZA 1949)
Debora BALLARINI (Mustang Rugby Pesaro)
Sara BARATTIN (Rugby Casale)
Melissa BETTONI (Rugby Sassenage Isere)
Giuliana CAMPANELLA (Red&Blu Rugby)
Vanessa CHINDAMO (Rugby Monza 1949)
Maria Grazia CIOFFI (Red&Blu Rugby)
Awa COULIBALY (Rugby Monza 1949)
Michela ESTE (Benetton Treviso)
Marta FERRARI (Sitam Riviera del Brenta)
Manuela FURLAN (Benetton Treviso)
Lucia GAI (Sitam Riviera del Brenta)
Silvia GAUDINO (Rugby Monza 1949) – capitano
Cristina MOLIC (Sitam Riviera del Brenta)
Veronica SCHIAVON (Sitam Riviera del Brenta)
Flavia SEVERIN (Benetton Treviso)
Michela SILLARI (Rugby Colorno)
Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova)
Michela TONDINELLI (Benetton Treviso)
Alice TREVISAN (Sitam Riviera del Brenta)
Maria Diletta VERONESE (Valsugana Rugby Padova)
Paola ZANGIROLAMI (Valsugana Rugby Padova)
Sara ZANON (Benetton Treviso)
Cecilia ZUBLENA (Rugby Sassenage Isere)
Simone Martellucci
Ufficio Stampa FIR - Stagista
Tel: +390645213157
Mob. +393298879696
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
Redazione