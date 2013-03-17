SEI NAZIONI FEMMINILE.L'ITALIA BATTUTA DALL'IRLANDA PER 6-3
di Redazione
17/03/2013
L’Italia del rugby Femminile viene battuta di misura dall’Irlanda nell’ultimo turno del Torneo delle 6 Nazioni di categoria. A Parabiango, davanti ad oltre 1.200 spettatori (nutrita la rappresentanza irlandese) le azzurre cercano di sovvertire i pronostici della vigilia e mettono in campo una prova maiuscola. Il giusto premio viene sia dalla nomina di Woman of the match di Manuela FURLAN sia dal gioco in attacco offerto negli ultimi dieci minuti dove le ragazze italiane hanno messo in difficoltà la corazzata irlandese cercando la meta della vittoria in più riprese. Finisce 6-3 per l’Irlanda che conquista il Grande Slam avendo battuto tutte le altre nazionali e dominando nei risultati. Nel primo tempo parte bene l’Italia che aggredisce subito l’Irlanda. Da un fallo in mischia viene il piazzato della Schiavon Veronica per il 3-0 parziale. Poi le nostre avversarie iniziano ad imprimere alla partita un ritmo molto sostenuto, con veloci azioni al largo e pick and go. L’arbitro Inglese DANIELS, al 12, assegna un penalty che l’estremo BRIGGS trasforma in tre punti. 3-3. La partita è combattuta con l’Italia a difendere le folate verdi. Bene la mischia azzurra che ha retto il confronto soprattutto con la prima linea, un po meno la touche dove i lanci poco precisi hanno permesso tanti turn-over. La ripresa vedeva le irlandesi affondare. Da un fallo ripetuto a terra veniva il cartellino giallo alla GAI che dava un buon vantaggio all’Irlanda che al 50 piazzava la punizione del 6-3 con l’estremo BRIGGS. Quando tutto lasciava presagire alla meta dell’Irlanda è venuta la reazione e l’orgoglio delle azzurre. Conquistata la palla a centro campo, Gaudino e compagne hanno sfidato le irlandesi con la mischia. Da ripetuti pick and go sono arrivate a ridosso alla meta avversaria ma un ennesimo fallo a terra ha penalizzato l’Italia. C’è stato ancora il tempo di vedere le azzurre rubare due touches all’Irlanda e lanciarsi verso la segnatura, ma l’attenta difesa irlandese ha vanificato gli sforzi delle nostre ragazze. Al fischio finale il giusto merito all’Irlanda che in questo Torneo è stata davvero imbattibile. Sei Nazioni femminile V Turno Parabiago – Campo Sportivo Venegoni Marrazzani ITALIA – IRLANDA 03 – 06 (p.t. 03-03) ITALIA: 15.) Manuela Furlan, 14.) Diletta Veronese, 13.) Michela Sillari, 12.) Paola Zangirolami, 11.) Maria Grazia Cioffi (57 Sofia Stefan), 10.) Veronica Schiavon, 9.) Sara Barattin, 8.) Flavia Severin, 7.) Silvia Gaudino, 6.) Michela Este (65 Ilaria Arrighetti), 5.) Alice Trevisan (Cecilia Zublena), 4.) Cristina Molic, 3.) Lucia Gai, 2.) Melissa Bettoni (66 Sara Zanon), 1.) Marta Ferrari. A Disposizione: 16.) Debora Ballarini, 18.) Awa Coulibaly, 19.) Vanessa Chindamo, 22.) Michela Tondinelli, All. Di Giandomenico e Scaglia. IRLANDA: 15.) Niamh Briggs; 14.) Niamh Kavanagh; 13.) Lynne Cantwell; 12.) Grace Davitt; 11.) Alison Miller; 10.) Nora Stapleton; 9.) Larissa Muldoon; 8.) Joy Neville; 7.) Claire Molloy; 6.) Siobhan Fleming (57 Laura Guest); 5.) Marie Louise Reilly; 4.) Sophie Spence; 3.) Ailis Egan (64 Stacey-Lea Kennedy); 2.) Gillian Bourke (64 Lauren Day); 1.) Fiona Coghlan. All. DOYLE A disposizione: 17.) Fiona Hayes; 19.) Heather O’Brien; 21.) Amy Davis; 22.) Shannon Huston; 23.) Ashleigh Baxter; Arbitro: Clare DANIELS (INGHILTERRA) Giudice di Linea: Barbara GUASTINI e Doranna DE CARLINI (ITALIA. Quarto Assistente: Valeria BALLARDINI (ITALIA). Note: Cartellino giallo: al 47 per Gai. Spettatori 1.200. Il Presidente del Comitato Regionale Lombardo, il Dott. Angelo Bresciani ha premiato, l’Irlanda vincitrice del Sei nazioni Femminile Edizione 2013 e la nostra Nazionale. Woman of the Match Manuela FURLAN (Italia). RISULTATI Primo Turno 6 Nazioni femminile: Italia – Francia 13-12 Inghilterra – Scozia 76-00 Galles – Irlanda 10-12 Secondo Turno. Francia – Galles 32-00 Irlanda – Inghilterra 25-00 Scozia – Italia 00 – 08 Terzo Turno Scozia – Irlanda 3 - 30 Inghilterra – Francia 20 - 30 Italia – Galles 15 – 16 Quarto Turno Irlanda – Francia 15 - 10 Inghilterra – Italia 34 - 00 Scozia – Galles 00 – 13 Quinto Turno Francia – Scozia 76 - 00 Italia – Irlanda 3 - 6 Galles – Inghilterra 16 - 20 Classifica generale 6 Nazioni - Edizione 2013: Irlanda punti 10; Francia e Inghilterra punti 6, Galles e Italia punti 4; Scozia punti 0. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
