(RUGBY NOTIZIE] SEI NAZIONI FEMMINILE. L'ITALIA PERDE CONTRO L'INGHILTERRA PER 34-00
di Redazione
09/03/2013
09.03.2013
Scritto da Ufficio Stampa FIR
Roma, 9 Marzo 2013
SEI NAZIONI FEMMINILE. L'ITALIA PERDE CONTRO L'INGHILTERRA PER 34-00
Roma, 9 marzo 2013
6 NAZIONI FEMMINILE.
ITALIA SCONFITTA IN INGHILTERRA PER 34-00
Nel quarto turno del Sei Nazioni l’Italia Femminile viene sconfitta dall’Inghilterra con il punteggio di 34-00 (p.t. 29-00)
Partita difficile per le azzurre che sono state messe alle corde fin dalla prime battute di gioco. La strategia difensiva preparata in settimana non
ha permesso di arginare la forza fisica delle inglesi soprattutto del pacchetto di mischia. La prima meta delle inglesi, arrivata al 8’ con la
seconda linea Mc Gilchrist, è stata la conferma del dominio nello scontro uno contro uno. La McGilchrist superava, infatti, di forza la nostra linea
difensiva e schiacciava in meta il 5-0 parziale.
Il copione non cambiava con l’Inghilterra che attaccava al largo con la linea dei tre quarti e proprio dal gioco alla mano sono venute due mete del
pilone Crowley che ha sfruttato appieno il sostegno tra il centro e l’ala. Del capitano Hunter al 20 la meta di forza su una mischia in avanzamento.
Nella ripresa l’Inghilterra a continuato a muovere la palla. Tuttavia le azzurre hanno placcato l’impossibile. La partita si è tenuta viva con
grande lotta tra i pacchetti. Lo score non si è mosso fino al 69 quando da un calcio passaggio dell’apertura inglese Large è venuta la meta
dell’ala Scott, abile a lanciarsi sull’ovale in movimento.
Gli ultimi dieci minuti le ragazze italiane hanno cercato di segnare la meta della bandiera, si sono portata a ridosso della zona punti,in diverse
occasioni ma non ci sono riuscite per la difesa attenta delle inglesi.
“Siamo stati messi in difficoltà nella fonti del gioco – afferma il coach azzurro DI GIANDOMENICO – questo ha permesso a loro di giocare facile
al largo e noi siamo andati in affanno. Il primo tempo abbiamo sofferto e ci hanno punito nonostante le ragazze si siano battute. Nell’intervallo ci
siamo parlati. Abbiamo capito cosa correggere e qualcosa è migliorato, la nostra difesa si è fatta più aggressiva ed attenta e nel finale abbiamo
provato a segnare. Credo che dobbiamo portare via da qui la convinzione che nel secondo tempo qualcosa di positivo abbiamo fatto e regalarci una bella
soddisfazione nell’ultimo match del Sei nazioni in casa domenica prossima a Parabiago.”.
Pillar Data Arena (Esher)
INGHILTERRA – ITALIA 34 – 00 (29-00)
Inghilterra: Cattell; Thompson (55 Scott); Chamberlain; Reed; Tuson; Large (72 Mason); Gulliver (55 Davidson); Millar-Mills; Gallagher (65 Essex);
Hunter; Braund (65 Burnfield); McGilchrist; Keates (62 Newton); Fleetwood (55 Croker); Crowley (67 Hemming).
Italia: Furlan; Veronese (55 Tondinelli); Sillari; Zangirolami (63 Chindamo); Stefan (65 Castellarin); Veronica SCHIAVON; Barattin; Severin (78
Ballarini); GAUDINO cap.; Este (63 Campanella); Trevisan (57 Zublena); Molic; Gai (70 Zanon); Bettoni; Coulibaly (48 Ferrari). All. Di
Giandomenico/Scaglia.
Marcatori: 8 Mt McGilchrist; 12 Mt Crowley tr Reed; 20 Mt Hunter; 32 Mt Tuson; 37 Mt Crowley tr Reed. II° Tempo: 69 Mt Scott.
Arbitro: Elen O’REILLY (Irlanda)
Note:
RISULTATI
Primo Turno 6 Nazioni femminile:
Italia – Francia 13-12.
Inghilterra – Scozia 76-00.
Galles – Irlanda 10-12.
Secondo Turno.
Francia – Galles 32-00
Irlanda – Inghilterra 25-00
Scozia – Italia 00 – 08
Terzo Turno
Scozia – Irlanda 03 - 30
Inghilterra – Francia 20 - 30
Italia – Galles 15 - 16
Quarto Turno
Irlanda – Francia 15 – 10
Inghilterra – Italia 34 - 00
Scozia - Galles
Classifica generale 6 Nazioni - 2013:
Irlanda punti 8; Inghilterra, Francia e Italia punti 4; Galles punti 2; Scozia punti 0.
