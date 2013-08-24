SELEZIONE SEVEN, GLI AZZURRI DOMANI IN CAMPO ALL'HARPENDEN PUB
di Redazione
24/08/2013
SELEZIONE SEVEN, GLI AZZURRI DOMANI IN CAMPO ALL’HARPENDEN PUB
Harpenden (Inghilterra) – La Selezione Italiana 7s maschile allenata dall’ex capitano dell’Inghilterra Andy Vilk sarà in campo nell’edizione
2013 del torneo internazionale “Harpenden Pub 7s”, manifestazione che vede impegnate alcuni dei più competitivi club di specialità.
Questi i convocati:
Steven BORTOLUSSI (Vea-FemiCZ Rovigo)
Matthew BRESSONS (Caimani Rugby)
Andrea BUONDONNO (Lyons Piacenza)
Alessandro CASTAGNOLI (Rugby Reggio)
Oliviero FABIANI (Lazio Rugby)
Luca FALSAPERLA (L’Aquila Rugby)
Matteo FALSAPERLA (L’Aquila Rugby)
Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)
Kaine ROBERTSON (Rugby Viadana, 47 caps)
Jean-Marcelin RORATO (M-Three San Donà)
Michele SEPE (Fiamme Oro Rugby, 3 caps)
Diego VARANI (Lazio Rugby)
Harpenden (Inghilterra) – La Selezione Italiana 7s maschile allenata dall’ex capitano dell’Inghilterra Andy Vilk sarà in campo nell’edizione
2013 del torneo internazionale “Harpenden Pub 7s”, manifestazione che vede impegnate alcuni dei più competitivi club di specialità.
Questi i convocati:
Steven BORTOLUSSI (Vea-FemiCZ Rovigo)
Matthew BRESSONS (Caimani Rugby)
Andrea BUONDONNO (Lyons Piacenza)
Alessandro CASTAGNOLI (Rugby Reggio)
Oliviero FABIANI (Lazio Rugby)
Luca FALSAPERLA (L’Aquila Rugby)
Matteo FALSAPERLA (L’Aquila Rugby)
Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)
Kaine ROBERTSON (Rugby Viadana, 47 caps)
Jean-Marcelin RORATO (M-Three San Donà)
Michele SEPE (Fiamme Oro Rugby, 3 caps)
Diego VARANI (Lazio Rugby)
Articolo Precedente
RUGBY NOTIZIE] SELEZIONE U17, PAREGGIO CONTRO LANGUEDOC NEL SECONDO MATCH DEL TOUR
Articolo Successivo
L'ACCADEMIA FIR AFFRONTA LEINSTER AL DONNYBROOK DI DUBLINO
Redazione