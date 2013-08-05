SELEZIONE U17, I TRENTA CONVOCATI PER IL TOUR ESTIVO IN FRANCIA
di Redazione
05/08/2013
Roma – Paolo Grassi, responsabile tecnico dell’Italia U17, ha convocato trenta giocatori per partecipare, in veste di Selezione, al tour estivo
del 16-29 agosto in Francia.
La Selezione si radunerà il 16 agosto a Settimo Torinese in vista della partenza per Narbonne prevista per domenica. A Narbonne, mercoledì 21, è in
programma il primo incontro del tour contro la Selezione Languedoc/Rousillon mentre sabato 24 a Vendres gli Azzurrini affronteranno la Selezione
Languedoc/Pays Catalan per poi concludere il trittico a Saint Tulle mercoledì 28 contro la rappresentativa della Regione Provence-Alpes-Cote d’Azur
(PACA).
Questi i trenta atleti convocati per il 16 agosto a Settimo Torinese:
Francesco BAGGIO (Rugby Vicenza)
Ludovico BANZATO (Benetton Treviso)
Giacomo BONFIGLIO (Rugby Viadana)
Nardo CASOLARI (Rimini Rugby)
Niccolò CECCATO (Ruggers Tarvisium)
Giulio COLITTI (UR Capitolina)
Duccio COSI (Firenze Rugby 1931)
Roberto DAL ZILIO (Gruppo Padana Paese)
Erik DHO (Valledora Rugby)
Alessandro FABIOCCHI (L’Aquila Rugby)
Pietro FONTANA (Grande Brianza)
Andrea FRANCHINI (Monti Rovigo)
Dante GAVRILITA (Cammi Calvisano)
Gabriele LEVERATTO (Provincie dell’Ovest)
Marco MANFREDI (Rugby Educativo San Donà)
Leonardo MANNI (ColleferroSegni Jr)
Eugenio MARICCHIOLO (Amatori Messina)
Matteo MARZUCCHI (UR Tirreno)
Peter Boris MOKOM (Rugby Viadana)
Jacopo MORONA (Benetton Treviso)
Matteomaria PANUNZI (UR Capitolina)
Giorgio PEROTTO (Rugby Feltre)
Alessandro REGESTRO (Provincie dell’Ovest)
Marco RICCIONI (L’Aquila Rugby)
Federico SALERNO (Cus Milano)
Patrizio SALVATORI (UR Capitolina)
Andrea VELLA (Appia Rugby)
Gabriele VENDITTI (Villa Pamphili Roma)
Mattia ZAGO (Petrarca Padova)
Marco ZANON (Benetton Treviso)
Redazione