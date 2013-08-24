Home Senza categoria RUGBY NOTIZIE] SELEZIONE U17, PAREGGIO CONTRO LANGUEDOC NEL SECONDO MATCH DEL TOUR

RUGBY NOTIZIE] SELEZIONE U17, PAREGGIO CONTRO LANGUEDOC NEL SECONDO MATCH DEL TOUR

di Redazione 24/08/2013

SELEZIONE U17, PAREGGIO CONTRO LANGUEDOC NEL SECONDO MATCH

Vendres (Francia) – La Selezione U17 di Paolo Grassi pareggia 28-28 a Vendres contro i pari età del Languedoc/Pays Catalan nella seconda uscita del

proprio tour transalpino.

Quattro mete degli Azzurrini non bastano per portare a casa il secondo successo della trasferta dopo quello su Languedoc/Rousillon ma consentono alla

minore delle rappresentative azzurre di rimontare il passivo di 25-7: decisive nella ripresa, dopo un primo tempo di marca francese, le mete di

Regestro, Salvatori e Leveratto, quest’ultimo autore di tutte e quattro le trasformazioni.

Mercoledì, a Saint Tulle, terzo impegno del tour contro la Selezione di Provenza, Alpi Marittime e Costa Azzurra.

Questo il tabellino del match:

Vendres, sabato 24 agosto

No-cap match

Selezione Languedoc/Pays Catalan v Selezione Italiana U17 28-28

Marcatori: p.t. 12’ m.tr. Languedoc (7-0); 16’ m. Mokom tr. Leveratto (7-7); 19’ m. Languedoc (12-7); 34’ m. Languedoc (17-7); s.t. 2’ m.

Languedoc (22-7); 5’ cp. Languedoc (25-7); 12’ m. Regestro tr. Leveratto (25-14); 20’ cp. Languedoc (28-14); 24’ m. Salvatori tr. Leveratto

(28-21); 30’ m. Leveratto tr. Leveratto (28-28)

Sel. Italiana: Panunzi; Mokom, Zanon, Franchini, Leveratto; Colitti, Fontana; Cosi, Casolari, Salerno; Morona, Bonfiglio; Riccioni, Salvatori,

Manfredi

altri entrati: Venditti, Maricchiolo, Regestro (pt); Dal Ziglio, Vella, Dho (st)

all. Grassi







