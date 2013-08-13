SELEZIONE U18, PRIMA VITTORIA NEL TOUR SUDAFRICANO
di Redazione
13/08/2013
George (Sudafrica) - La Selezione Italiana U18 diretta da Massimo Brunello centra la prima vittoria del tour sudafricano imponendosi con un netto 55-3
sui pari età di South Western Districts nel match giocato questo pomeriggio, sotto un violento acquazzone, all'Outeniqua Park Stadium di George.
Dopo le sconfitte con Boland U20 e Western Province U19, Pettinelli e compagni prendono subito in mano la partita contro il primo avversario della
stessa leva e dopo sette minuti conducono già 10-0.
La mischia conferma le buone performance delle prime due uscite e la gara, nonostante le condizioni meteo, si mette subito sui binari giusti: alla
fine saranno otto le mete italiane.
Sabato, a Wellington, ultima uscita del tour contro Western Province U18.
Questo il tabellino del match:
George, Outeniqua Park Stadium - martedì 13 agosto
no-cap match
South Western District v Selezione Italiana U18 3-55
Marcatori: p.t. 3' cp. Minozzi (0-3); 7' m. Broglia tr. Minozzi (0-10); 13' cp. SWD (3-10); 21' m. Cicuttin tr. Minozzi (3-17); 34' m. Krumov tr.
Minozzi (3-24); s.t. 4' m. Bruno tr. Minozzi (3-31); 7' m. Krumov (3-36); 22' m. Cicuttin (3-41); 32' m. Sperandio tr. Mantelli (3-48); 34' m.
Mantegazza tr. Mantelli (3-55)
Sel. Italiana: Masato (18' st. Mantelli); Cicuttin (25' st. Banzato), Lamaro, Sperandio, Bruno (21' st. Ciju); Minozzi, Raffaele; Pettinelli (cap, 12'
st. Baitieri), Basha (24' st. Ortis), Broglia; Fragnito (8' st. Mantegazza), Krumov; Pavesi, Nobili (14' st. Carnio), Makelara
Redazione