di Redazione 22/11/2013

SERGIO PARISSE CANDIDATO AL TITOLO DI IRB PLAYER OF THE YEAR



Roma – Sergio Parisse, capitano dell’Italia, è tra i cinque atleti candidati al titolo di IRB Player of the Year. Lo ha reso noto questa sera

l’International Rugby Board, organo di governo del rugby mondiale, che annuncerà il miglior atleta del 2013 a conclusione della finestra

internazionale di novembre.

Per il numero otto e leader dell’Italia, che sabato scorso a Cremona ha tagliato il traguardo delle cento presenze internazionali, si tratta della

seconda nomination al titolo di miglior atleta dell’anno, per cui già aveva corso nel 2008.

Insieme al capitano dell’Italia sono stati nominati il seconda linea del Sudafrica Eben Etzebeth, l’estremo del Galles e dei Lions Leigh

Halfpenny, il numero otto degli All Blacks Kieran Reid ed il trequarti neozelandese Ben Smith.

Questo l’albo d’oro dell’IRB Player of the Year:

2012 Dan Carter (New Zealand)

2011 Thierry Dusautoir (France)

2010 Richie McCaw (New Zealand)

2009 Richie McCaw (New Zealand)

2008 Shane Williams (Wales)

2007 Bryan Habana (South Africa)

2006 Richie McCaw (New Zealand)

2005 Dan Carter (New Zealand)

2004 Schalk Burger (South Africa)

2003 Jonny Wilkinson (England)

2002 Fabien Galthié (France)

2001 Keith Wood (Ireland)







