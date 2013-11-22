SERGIO PARISSE CANDIDATO AL TITOLO DI IRB PLAYER OF THE YEAR
di Redazione
22/11/2013
SERGIO PARISSE CANDIDATO AL TITOLO DI IRB PLAYER OF THE YEAR
Roma – Sergio Parisse, capitano dell’Italia, è tra i cinque atleti candidati al titolo di IRB Player of the Year. Lo ha reso noto questa sera
l’International Rugby Board, organo di governo del rugby mondiale, che annuncerà il miglior atleta del 2013 a conclusione della finestra
internazionale di novembre.
Per il numero otto e leader dell’Italia, che sabato scorso a Cremona ha tagliato il traguardo delle cento presenze internazionali, si tratta della
seconda nomination al titolo di miglior atleta dell’anno, per cui già aveva corso nel 2008.
Insieme al capitano dell’Italia sono stati nominati il seconda linea del Sudafrica Eben Etzebeth, l’estremo del Galles e dei Lions Leigh
Halfpenny, il numero otto degli All Blacks Kieran Reid ed il trequarti neozelandese Ben Smith.
Questo l’albo d’oro dell’IRB Player of the Year:
2012 Dan Carter (New Zealand)
2011 Thierry Dusautoir (France)
2010 Richie McCaw (New Zealand)
2009 Richie McCaw (New Zealand)
2008 Shane Williams (Wales)
2007 Bryan Habana (South Africa)
2006 Richie McCaw (New Zealand)
2005 Dan Carter (New Zealand)
2004 Schalk Burger (South Africa)
2003 Jonny Wilkinson (England)
2002 Fabien Galthié (France)
2001 Keith Wood (Ireland)
Redazione