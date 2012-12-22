SERIE A. ANTICIPI DELLA DECIMA GIORNATA
di Redazione
22/12/2012
SERIE A. ANTICIPI DELLA DECIMA GIORNATA. VINCONO RUGBY UDINE E VALPOLICELLA. PARI TRA ACCADEMIA FEDERALE DI TIRRENIA E RECCO. Tre gli anticipi della decima giornata della Serie A. Uno interessava la parte alta della classifica ed il Recco ha impattato il match contro l’Accademia Federale di Tirrenia per 24-24. Dopo aver chiuso la prima frazione in netto vantaggio (19-7) i liguri si sono fatti sorprendere dal ritmo imposto dai ragazzi federali ed hanno subito in 12 minuti due mete (Agbasse e Traore) per un parziale di 17-00. Sul 24-19 in favore dell’Accademia il Recco faceva di tutto per vincere il match ma riusciva a segnare la meta solo al 78 con il pilone Scicchitano. Fallita la trasformazione la partita finiva 24-24, anche se il Recco in virtù delle 4 mete riesce a portare a casa tre punti e raggiunge la Unione Capitolina in testa alla classifica. L’Udine, invece, ha avuto il compito più facile ospitando il Modena. La partita non ha avuto storia con i veneti che hanno segnato 9 mete per il definitivo 57-5. Nel Girone 2, il Cus Torino perde in casa contro il valpolicella per 31-15. Sugli scudi l’Uruguaiano Etcheverry (Valpolicella) autore di 16 punti. Domani il resto del programma della decima giornata. SERIE A – GIRONE 1 – X TURNO – 23.12.2012 – ORE 14:30 ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA – SSD PRO RECCO RUGBY 24 – 24 (2-3) ASD RUGBY UDINE 1928 – MODENA RUGBY CLUB 57 – 05 (5-0) Classifica: Unione Capitolina e Pro Recco punti 30; Lyons Piacenza punti 24; Cus Verona e Accademia Nazionale Tirrenia punti 20; Udine punti 19; Romagna punti 17; Brescia punti 16; Firenze Rugby punti 9; Rubano punti 8; Modena 0. La classifica non tiene conto della gara Cus Verona – Rubano, non omologata per accertamenti a seguito del reclamo presentato a fine gara all’arbitro dalla società Rubano. ^Udine, Brescia e Lyons Piacenza 2 (due) gare da recuperare; Accademia Nazionale Tirrenia, Recco, Romagna, Modena, Firenze e Rubano 1 (una) gara da recuperare. SERIE A – GIRONE 2 – X TURNO – 23.12.2012 – ORE 14:30 CE.S.IN CUS TORINO RUGBY ASD – RUGBY CLUB VALPOLICELLA ASD 15 – 31 (0-4) Classifica: Rugby Colorno punti 34; Vicenza punti 32; Valpolicella punti 26; Alghero punti 21; Cus Padova punti 20; Cus Torino e Badia punti 19; Capoterra punti 17; Amatori Catania e Paese punti 15; Amatori Parma punti 9; Avezzano punti 4. ^Amatori Alghero 8 (otto) punti di penalizzazione per mancata partecipazione alle categorie Under 16 e Under 14. Amatori Catania e Badia due partite da recuperare; Cus Torino, Valpolicella, Amatori Parma e Cus Padova una gara da recuperare. I TABELLINI. ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA – PRO RECCO RUGBY 24-24 (07-19) Accademia Tirrenia: Salerno, Di Giulio G. (57 Bruno), Bernini (45 Azzolini), Manganiello, Agbasse, Buscema, Seno, Mbanda, Corazzi, Boccardo (67 Vian), Riedo, Trotta, Iovenitti (49 Biancotti), Rettagliata (43 Daniele), Silva (43 Traore). All.: De Marigny – Bot Pro Recco Rugby: Agniel, Bisso, Torchia (59 Breda), Tassara (71 D’Agostini), Canoppia (50 Cinquemani), Zanzotto, Villagra, Salsi, Giorni (75 Axianas), Orlandi, Lopez, Vallarono (50 Metaliaj), Galli (71 Bedocchi), Noto, Casareto (45 Scicchitano). Allenatore: Villagra Marcatori: 5 Mt Agbasse tr Buscema; 15 Mt Tecnica Recco tr Agniel; 20 Mt Orlandi tr Agniel; 30 Mt Salsi II° tempo: 50 Mt Agbasse tr Buscema; 56 cp Buscema; 62 Mt Traore tr Buscema; 78 Mt Scicchitano. Arbitro: Traversi di Rovigo. Note: Cartellini gialli: al 20 per Noto; al 76 per Traore. SERENISSIMA RUGBY UDINE 1928 VS RUGBY MODENA 57-5 ( 33-00) Udine: Lentini(14’st Conti), Biasuzzi, Marconato Lo Schiavo, Pisano(17’Zorzi), Bombonati, Gobbo(1’st Curtolo), Ursache(28’st Di Primio), Pagani(7’st. Macor), Lorenzon , Giacomini, Avoledo, Taddio(32’st Monterisi, Montorfano(14’st Venier), Copetti(22’st Cozzo). A disposizione:Curtolo, Conti, Zorzi, Di Primio, Macor, Cozzo, Venier, Monterisi. allenatore: Craig Green Modena: Utini, Lanzoni, Bisceglie, Uguzzoni (1’st. Rovina), Catellani(14’st. Mucchi), Assandri, Tepsanu, Maccaferri, Venturelli(38’st. Gatti), Trentini(31’Lorenzi), Cavallero, Sola, Milzani, Faraone, D’Amico(39’st. Furghieri). A disposizione: Furghieri, Giberti, Lorenzi, Rovina, Martines, Gatti, Mucchi. Allenatore: Ogier Gian Luca. Marcatori:16’Meta Pagani tr. Biasuzzi(7-0), 22’Meta Pagani tr. Biasuzzi(14-0), 29’ Meta Biasuzzi tr. Biasuzzi (21-0), 32’Meta Lorenzon tr. Biasuzzi (28-0), 36’ Meta Avoledo (33.0); Secondo Tempo: 1’ Meta Biasuzzi (38-0), 12’ Meta Macor tr. Biasuzzi (45-0), 20’ Meta Copetti tr. Bisauzzi (52-0), 27’Meta Zorzi (57-0), 35’Meta Cavallero (57-5) Arbitro: Sgardiolo di Rovigo. Note: Cartellini Gialli: 17’st. Marconato. CE.S.IN CUS TORINO RUGBY ASD – RUGBY CLUB VALPOLICELLA ASD 15-31 (03-10) Cus Torino: Baire, Monfrino, Falcetto (48 Musso M.), D’Angelo, Tinebra, Falasca (71 Lo Greco), Jaluf (52 Civita), Merlino, Alparone, Valmori (60 Amadio), Narcisi, Malvagna (56 Bandieri), Iacob, Lo faro (68 Garvet), martina (75 Gelse). All. D’Angelo. Valpolicella: Etcheverry, Pacchera (76 Girelli), Roman, Musso V., Saccomani (79 Corso), Damoli, Zardini, Previato, Pivetta, Fraccaroli (60 Abourrache), Filippini (74 Nicolis), Bianchi, Savoia (79 Carraro), Zampini (60 Frapporti), Ferrari (42 Pavoni). All. Zanella. Marcatori: 9 Mt Pacchera tr Etcheverry; 13 cp D’Angelo; 24 cp Etcheverry; II° Tempo: 45 cp Etcheverry; 51 cp Etcheverry; 55 Mt pacchera; 59 Mt Previato tr Etcheverry; 65 Mt Amadio tr D’Angelo; 70 cp Etcheverry; 75 Mt Amadio. Arbitro: Saldi de L’aquila. Assistenti Pulpo e D’Amelio di Brescia. Note: cartellino giallo: al 63 per Previato. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
ECCELLENZA. NONA GIORNATA. IL PRATO SI PORTA IN TESTA.
Articolo Successivo
L'AQUILA 11 VEA FEMI CZ 18
Redazione